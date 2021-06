Snapchat autorise le téléchargement d’applications dans Spotlight

Snapchat espère séduire de nouveaux utilisateurs et offrir une vitrine aux applications de retouche photo et vidéo.

Pour concurrencer TikTok, Snapchat lançait Spotlight en novembre dernier. Ce fil public de vidéos permet aux utilisateurs de partager leurs créations avec leur communauté ou d’autres utilisateurs. Désormais, l’outil sera également une vitrine pour les développeurs d’application rapporte The Verge. En effet, le petit fantôme a lancé hier son Creative Kit qui donnera aux utilisateurs d’applications tierces le pouvoir de publier directement leurs créations depuis le réseau social. En plus d’être une manière pour les développeurs de promouvoir leurs outils, notamment ceux dédiés à la retouche ou la création de filtre, c’est surtout une belle opportunité pour Snapchat de séduire de nouveaux utilisateurs. En effet, le lancement de Creative Kit devrait donner naissance à de nombreux contenus vidéos qui pourront devenir viraaux et ainsi drainer toute une nouvelle proportion d’utilisateurs.

Les partenaires initiaux incluent Videoleap et Beatleap de Lightricks, Splice, Powder et Piñata Farms. Toutes ces applications sont des outils de création et le but est clairement pour Snapchat de leur offrir une vraie publicité en leur permettant d’inclure un lien de téléchargement.

Snapchat forcé de retirer un de ses filtres

En marge de ces annonces, Snapchat a également annoncé avoir retiré l’un de ses filtres les plus populaires. Baptisé “filtre de vitesse”, il permet aux utilisateurs d’afficher un compteur sur leurs vidéos. Alors que de nombreux utilisateurs l’utilisaient pour partager leurs performances automobiles, le petit fantôme a finalement décidé de le supprimer de son application. Accusée de pousser ses utilisateurs à battre des records de vitesse et ainsi se mettre en danger sur la route, la firme a finalement préféré couper court à toute discussion. Un porte-parole a rapporté à l’AFP et BFM TV: “Rien n’est plus important que la sécurité de notre communauté Snapchat. Aujourd’hui, le sticker est très rarement utilisé par les Snapchatteurs, et nous avons donc décidé de le retirer complètement”. En 2013, face aux critiques, le réseau social avait déjà limité la vitesse pour éviter les abus.

