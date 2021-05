HBO Max : les super-héros DC vont envahir la plateforme

Entre Green Lantern, The Batman : The Caped Crusader et Batgirl, HBO Max développe de nombreux projets sur les super-héros DC. On fait le point.

© Warner Bros

Et si l’avenir du DCEU s’écrivait désormais principalement sur HBO Max ? Alors que l’univers cinématographique initié en 2013 avec Man of Steel continue de s’élargir dans les salles obscures avec notamment The Batman de Matt Reeves, Warner Bros va aussi l’étendre sur le petit écran. À l’instar de Marvel, DC Comics prévoit de nombreuses séries adaptées de ses comics. On fait le point sur la situation.

Green Lantern a peut-être trouvé son interprète

La série Green Lantern pourrait avoir trouvé son acteur principal. Selon Deadline, HBO Max serait en discussion avec Jeremy Irvine pour le rôle-titre. L’acteur s’est illustré dans Cheval de Guerre de Steven Spielberg avant de faire une apparition dans Mamma Mia : Here We Go Again. Selon les informations du média américain, il pourrait jouer le rôle d’Alan Scott, premier Green Lantern imaginé en 1940 dans All American Comics. La série devrait nous plonger dans les années 40 aux côtés d’Alan Scott donc, un agent du FBI homosexuel. Pour le reste, il faudra sans doute patienter encore un peu pour découvrir les détails de l’intrigue. Reste à voir désormais si DC réussira à faire mieux que la précédente incursion du super-héros sur le grand écran, avec Ryan Reynolds dans le rôle-titre.

J.J Abrams à la production d’une série animée Batman

Two of DC's finest in two brand new animated series! 🙌 BATMAN: CAPED CRUSADER and MY ADVENTURES WITH SUPERMAN coming soon to @HBOMax and @CartoonNetwork.https://t.co/lwqHZWvN0O pic.twitter.com/FXVdZDaza6 — DC Kids (@DCComicsKids) May 19, 2021

Sortie en 1995, la série animée Batman trône encore aujourd’hui fièrement parmi les meilleures adaptations de comics. Souhaitant sans doute tabler sur la nostalgie, HBO prépare une nouvelle série du genre pour sa plateforme. Baptisée Batman : The Capted Crusader, elle sera produite par nul autre que J.J.Abrams. Le réalisateur du Réveil de la Force et Super 8 fera équipe avec deux autres adeptes du chevalier noir : Bruce Timm (créateur de la série de 1995) et Matt Reeves. Ce dernier sera également à la réalisation de The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle-titre. Côté intrigue, HBO est resté avare en détails. La plateforme s’est contenté de dévoiler un premier poster, qui semble être directement inspiré de Batman : The Animated Series. The Caped Crusader devrait être diffusée sur HBO Max mais également sur Cartoon Network.

Le film Batgirl diffusé directement sur HBO Max

Enfin, dans l’univers de la chauve-souris, la plateforme prépare également un long-métrage centré sur Batgirl. À la manière de la Snyder’s Cut, ce long-métrage live action devrait selon The Hollywood Reporter être une exclusivité pour HBO Max. La réalisation du projet aurait été confiée à Adil El Arbi et Bilall Fallah, le duo déjà à l’œuvre sur Bad Boys for Life. La production sera assurée par Kristin Burr (Cruella). En revanche, on ne sait pas encore qui incarnera la justicière masquée.