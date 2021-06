Forfait mobile : un iPhone 8 gratuit avec RED by SFR, ça vous tente ?

Le RED Deal fait son grand retour : vous pouvez recevoir un iPhone 8 reconditionné offert si vous prenez le forfait mobile 100 Go de RED by SFR. C'est l'offre immanquable du jour, soyez rapide.

RED by SFR remet le couvert aujourd’hui en dévoilant le RED Deal une nouvelle fois. Déjà très appréciée par le passé, cette opération de grande ampleur vous offre la possibilité de profiter d’un iPhone 8 reconditionné offert en prenant un forfait mobile par cher chez l’opérateur. Il s’agit d’une offre à ne pas manquer chez l’opérateur, elle se termine déjà ce lundi 21 juin à minuit.

Si RED by SFR est réputé pour ses excellents forfaits mobiles, l’opérateur va encore plus loin avec le RED Deal. Vous êtes gagnant avec cette formule, tant en termes de prix que d’avantages puisque vous repartez avec un iPhone 8 reconditionné gratuit pour un forfait mobile à 15 euros par mois. Cet abonnement inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Go de data (dont 13 Go depuis l’UE et les DOM). En temps normal, il revient à 20 euros par mois.

Contrairement à toutes les autres offres de RED by SFR, ce forfait mobile s’accompagne d’une période d’engagement de votre part. Celle-ci s’étend sur une durée de 24 mois, mais pas de panique : le prix reste le même pendant tout ce temps, il est garanti par l’opérateur. Sur ces deux ans, vous réglez donc la somme de 360 euros au lieu de 480 euros grâce à la remise (15 euros au lieu de 20 euros). En plus, vous profitez gratuitement d’un iPhone 8 reconditionné d’une valeur de 180 euros. Au total, le coût de votre abonnement tombe à 180 euros pour 24 mois, les économies réalisées sont monstrueuses.

Le RED Deal, la grande opération signée RED by SFR

Le RED Deal est une opération de premier choix chez RED by SFR, elle apparait par surprise sur le site officiel de l’opérateur, mais elle reste encore assez rare. Celui-ci ne l’a pas souvent mise en avant, cela fait quelques mois que nous ne l’avions pas vu à l’honneur. Si vous cherchez un nouveau forfait mobile, c’est l’offre à saisir maintenant. Il inclut 100 Go de données mobiles, un volume qui devrait combler tous vos besoins chaque mois tout en vous évitant de manquer.

RED by SFR continue de proposer ses forfaits mobiles sans engagement — comme il le fait habituellement le reste de l’année. Néanmoins, cette offre se démarque nettement du reste de la gamme. Et pour cause, c’est la seule à proposer un iPhone 8 reconditionné lorsque vous prenez cette formule à 100 Go chez l’opérateur. Vous avez tout à fait la possibilité de choisir de vendre le smartphone si vous n’en avez pas besoin, la formule en restera tout aussi compétitive. Dans tous les cas, l’opération est particulièrement séduisante, il faut juste passer à l’action avant le lundi 21 juin.

