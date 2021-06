Nintendo : une deuxième Game & Watch pour célébrer les 35 ans de Zelda

Il semblerait que Nintendo compte ressortir ce modèle à tous les 35ème anniversaires de ses franchises. Il nous faut encore attendre 10 ans pour la console Pokémon !

À l’occasion des 35 ans de Zelda cette année, Nintendo a vu les choses en grand. Lors du dernier Nintendo Direct, l’entreprise a annoncé l’arrivée d’une console miniature Game & Watch à l’effigie de Zelda. Trois jeux seront pré-chargés sur la console, à savoir The Legend of Zelda, The Legend of Zela II : The Adventure of Link, et The Legend of Zelda : Link’s Awakening, ainsi que le jeu VERMIN dans une version Zelda.

La même, en un peu mieux

Ce n’est pas la première console du même type que Nintendo va produire puisqu’une première Game & Watch avait vu le jour pour les 35 ans de Mario. La console était vendue avec les jeux originaux Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 et le jeu Ball version Mario. Comme son prédécesseur la version Zelda inclura également une horloge numérique animée, ainsi qu’un minuteur en hommage au second opus de la franchise.

La Game & Watch Zelda sera mise en vente à partir du 12 novembre prochain et Nintendo n’a pas encore annoncé à quel prix. Si l’écran et la taille de la console restent les mêmes qu’avec la version Mario, cette nouvelle console arbore deux nouveaux boutons select et start qui devraient rendre la navigation beaucoup plus fluide.

En ce qui concerne les autres célébrations pour l’anniversaire de la franchise, le jeu Skyward Sword HD devrait sortir sur Nintendo switch dès le 16 juillet prochain. De plus, Nintendo a précisé que d’autres surprises attendront les fans d’ici la fin de l’année, même si on ne connaît pas la nature de celles-ci. En tout cas, ce ne sera définitivement pas la sortie de Breath of the Wild 2 puisque celui-ci a été annoncé pour 2022 au plus tôt.