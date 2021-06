Harley-Davidson : la LiveWire One pourrait être une moto électrique plus abordable

Les ambitions de Harley-Davidson dans le secteur de la motorisation électrique sont très importantes, comme le constructeur l'a démontré en dévoilant la LiveWire il y a deux ans. Ce dernier devrait dévoiler un nouveau modèle le 8 juillet.

© Harley-Davidson

Récemment, Harley-Davidson a créé une vraie filiale LiveWire, qui devient donc la marque sous laquelle le constructeur de grosses cylindrées va proposer ses motos électriques. Espérons tout de même que la « griffe » Harley sera toujours présente sur le châssis de ces deux roues… À en croire la rumeur, LiveWire dévoilera un nouveau modèle le 8 juillet, qui devrait être appelé simplement LiveWire One.

Puissance équivalente

Les détails sont encore très légers sur cette nouvelle moto, mais on sait déjà grâce à un document fourni par Harley-Davidson que ce modèle aura une puissance de 75 kW. Pas si loin de la version actuelle qui affiche 78 kW de puissance. Si l’annonce aura sans doute lieu début juillet, la commercialisation pourrait attendre un peu plus tard cette année.

Ces informations laissent penser que la LiveWire One sera sans doute très proche, sur le plan des caractéristiques techniques, du modèle 2021. LiveWire pourrait différencier son offre avec une entrée de gamme par définition plus abordable : la LiveWire reste une moto électrique très chère (près de 34.000 euros) et le constructeur a besoin de faire du volume pour réduire ses coûts.

Cela n’empêche pas LiveWire et Harley-Davidson de réfléchir à une suite plus ambitieuse. Plusieurs prototypes sont sur les planches à dessin, avec des niveaux de puissance différents. Par conséquent, la LiveWire One pourrait n’être qu’une version « rebadgée » de la LiveWire, peut-être avec des options en moins histoire d’atteindre un prix plancher. Réponse dans quelques semaines.