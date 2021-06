Cyberpunk 2077 revient lundi sur le PlayStation Store

C'est lundi prochain, le 21 juin, que les joueurs PlayStation pourront de nouveau profiter de Cyberpunk 2077 sur leurs consoles. Le studio CD Projekt RED et Sony ont confirmé le retour du jeu vedette de la fin d'année dernière sur le PlayStation Store, plus de six mois après sa suppression.

