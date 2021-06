Demon Slayer : le jeu se dévoile dans un trailer inédit

Après sa date de sortie officielle et la révélation de ses modes de jeux, le jeu Demon Slayer précise sa trame narrative.

© Aniplex

Alors que Demon Slayer : The Hinokami Chronicles s’est récemment offert une date de sortie japonaise pour le 14 octobre prochain, le titre fait encore parler de lui avec une bande-annonce inédite partagée sur Youtube. Dans celle-ci, le mode histoire se dévoile un peu plus. Malheureusement, ce nouveau trailer n’est disponible qu’en japonais pour le moment. Cela n’est d’ailleurs pas sans rappeler que le titre n’a toujours pas de date de sortie internationale officielle.

En ce qui concerne la narration, tous les arcs abordés par le manga seront présents dans le jeu, jusqu’au Train de l’infini. La trame narrative devrait donc ravir les fans du manga et de l’animé, qui retrouveront plusieurs moments clés dans le jeu. Pour rappel vous incarnez Tanjirō, dont la famille a été tuée par un démon et dont la sœur s’est elle-même transformée en démon. Votre mission dans ce jeu de combat sera donc de la libérer de sa forme démoniaque tout en combattant plusieurs de ses compères.

Pour ce qui est des modes de jeu, Demon Slayer : The Hinokami Chronicles aura un mode solo, ainsi qu’un mode Versus jouable en ligne ou en co-op locale. Il s’agira de combats par équipes de deux dans lesquels vous pouvez incarner 18 personnages différents, dont des versions alternatives de certains personnages. Bien malheureusement, aucun démon ne sera jouable dans ce mode et vous devrez donc vous contenter des personnages humains.

Demon Slayer : The HinoKami Chronicles sera disponible le 14 octobre au Japon sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. En attendant une version internationale, qui n’a toujours pas été confirmée, vous pouvez toujours améliorer votre japonais à l’aide de l’animé Demon Slayer tout en espérant des nouvelles d’Aniplex.