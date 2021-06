Prime Day : malgré sa popularité, le disque dur externe Samsung est en forte chute 🔥

Le disque dur externe de Samsung prend un sacré coup au Prime Day. Les économies sont drastiques, c'est le moment rêvé pour s'équiper avec cette solution de sauvegarde physique.

Le Prime Day sur Amazon est une opération qui se tient une fois par an, au début de l’été. Le marchand en ligne profite de la période pour fêter l’anniversaire de la création du groupe en remerciant ses clients pour leur fidélité. Il dévoile ainsi de nombreuses promotions sur des produits iconiques des plus belles marques. Pour cette édition, il fait baisser les prix du disque dur externe Samsung.

Plusieurs formats du disque dur Samsung sont en promotion chez Amazon, cela devrait vous assurer de trouver celui qui convient à vos attentes aussi bien qu’à votre budget. Par contre, ces périphériques externes sont très populaires, ils sont régulièrement en rupture de stock sur la plateforme marchande même quand ils ne sont pas visés par une remise. Cela sera encore plus rapide avec les offres mises en avant ce jour.

Le disque dur SSD Samsung, le périphérique externe au sommet

La recommandation de base en matière d’informatique voudrait que chaque utilisateur se charge de sauvegarder ses données personnelles de façon régulière. Si la procédure peut sembler ennuyeuse, elle peut s’effectuer en quelques minutes, le disque dur externe Samsung peut vous aider à accomplir cette quête. En plus, il existe en plusieurs formats qui peuvent monter jusqu’à 2 To. Autant dire que vous devriez avoir l’espace nécessaire pour y stocker tous vos documents, on rappelle que 1 To est égal à 1 000 Go.

Cette solution externe a le mérite de présenter plusieurs avantages. En effet, le disque dur SSD Samsung est un périphérique externe, il a donc beaucoup moins de chance d’être victime d’une menace extérieure, contrairement à votre ordinateur ou à des solutions de sauvegardes de données en ligne (Cloud). Il s’avère d’un appareil sécurisé qui pourrait vous éviter bien des déboires.

L’autre avantage du disque dur externe Samsung, c’est que vous ne payez qu’une seule fois. Cela peut sembler évident, mais la grande majorité des solutions en Cloud se basent sur un abonnement mensuel ou annuel. Il y a de fortes chances que vous deviez régler entre 10 et 15 euros par mois pour gérer le stockage de vos données personnelles en ligne, cela revient plus onéreux après quelque temps. Vous n’êtes pas non plus totalement maître de vos données avec ces services qui appartiennent à de grands groupes comme comme Google, là où vous êtes l’unique propriétaire de votre périphérique externe.

Si vous avez peur de passer trop de temps à regarder la barre de progression pour suivre le transfert de vos données, pas d’inquiétude avec le disque dur Samsung. En effet, c’est un modèle SSD, un paramètre qui assure un transfert très rapide et efficace de données. Dans les faits, cela représente une vitesse de 540 Mo/s pour un film en HD, il suffit donc de quelques secondes pour transférer un film vers votre ordinateur et inversement. Le fait qu’il soit SSD rend cet appareil 5 fois plus rapide qu’un modèle classique proposé sur le marché.

Tous les utilisateurs maladroits seront contents de savoir que la marque affirme que son disque dur SSD Samsung peut résister à une chute d’une hauteur de deux mètres. En plus, il a droit à une garantie de trois ans. Si vous recherchez une solution pour sauvegarder vos données, c’est l’appareil qu’il vous faut, il se veut rapide, efficace et solide dans le temps, autant d’avantages auxquels viennent se rajouter des promotions à ne pas manquer.

Samsung au top pour le Prime Day Amazon

Cette promotion sur Amazon est une offre surprise pour ce Prime Day. Et pour cause, le disque dur externe Samsung ainsi que ses différents formats se vendent très bien même quand ils ne sont pas en réduction. Il n’est pas rare qu’ils soient indisponibles sur le site marchand, preuve que le public comprend l’importance de sauvegarder régulièrement ses données personnelles pour ne pas perdre ses photos ou ses documents de travail. Surtout à ce prix là, ce serait dommage de passer à côté de ces offres qui peuvent vous faire économiser plus de 50%.

Il faut noter que le marchand Amazon met en avant une politique de retour qui s’étend sur 30 jours. En somme, vous avez presque un mois pour changer d’avis quand vous recevez le disque dur externe de Samsung. S’il n’est pas à la hauteur de vos attentes, vous pouvez très bien le retourner gratuitement pour être remboursé en intégralité les jours suivants. C’est un très bon filet de sécurité quand vous faites un achat en ligne, car vous ne prenez aucun risque.

Pour le Prime Day, Amazon vise de nombreuses marques dont la popularité n’est plus à faire. C’est le cas de Samsung et de ses disques durs SSD. Cette opération spéciale ne dure pas longtemps, il faut savoir être rapide pour dénicher les meilleures offres afin d’espérer réaliser des affaires. Dans tous les cas, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rendre sur le site marchand afin de découvrir les remises en cours, nous avons pu apercevoir des réductions très généreuses depuis les premières heures de cet événement annuel.

