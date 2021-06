Snapchat supprime un filtre susceptible de causer des accidents

Le « filtre de vitesse » était utilisé par certains pour se vanter sur les réseaux sociaux. Après l’avoir modifié, Snapchat a décidé de le supprimer totalement.

© Thought Catalog / Unsplash

Si vous utilisez Snapchat, vous avez peut-être déjà tombé sur des stories utilisant cet effet. Le « filtre de vitesse » est apparu sur l’application en 2013 et permettait d’afficher un compteur de vitesse à votre vision. Le problème, c’est qu’il a rapidement été détourné de son usage initial et pouvaient inciter certains à afficher leurs « exploits » de vitesse au volant.

Malgré les inquiétudes et quelques affaires judiciaires, Snapchat n’a pas cédé et avait conservé l’effet dans l’application. Conscient que ce filtre pouvait pousser certains à commettre des excès de vitesse et se mettre en danger, Snapchat l’avait modifié afin de limiter le compteur à la vitesse de 56 km/h, et afficher l’avertissement « Ne pas Snaper et conduire ».

Visiblement, cela n’a pas été suffisant pour endiguer le phénomène. Près de huit ans après son lancement, le « filtre de vitesse » continuer de susciter des problèmes. Comme le note NPR, un avocat a récemment indiqué lors un procès que « certains utilisateurs adolescents de Snap pensaient qu’ils seraient récompensés par des prix et des trophées numériques pour avoir enregistré une vitesse supérieure à 100 miles par heure ».

Snapchat supprime définitivement le filtre de la discorde

Cette fois, c’est la bonne. Le réseau social a tout simplement décider de retirer le « filtre de vitesse » de Snapchat. « Rien n’est plus important que la sécurité de notre communauté Snapchat. (…) Aujourd’hui le sticker est très rarement utilisé par les Snapchatteurs, et nous avons donc décidé de le retirer complètement » a ainsi expliqué un porte-parole de l’entreprise auprès de l’AFP. Vous ne pourrez donc plus afficher votre vitesse en réalité augmentée dans Snapchat, et finalement, ce n’est peut-être pas plus mal.