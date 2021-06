Prime Day : le robot aspirateur Roomba 981 est en chute totale (-65%) 🔥

Les aspirateurs iRobot Roomba 981 et ses homologues sont en forte baisse. Leur prix atteint un record historique. Attention, ce sont des ventes flash pour le Prime Day, les offres pourraient ne pas durer.

Pour cette édition du Prime Day, Amazon nous offre une véritable masterclass en dévoilant des offres qui concernent une multitude de produits. On retrouve même des promotions choc sur des marques premium. Pour cette opération spéciale, il fait chuter par exemple les prix des aspirateurs robots iRobot : le Roomba 981 passe à 379 euros au lieu de 999 euros. — soit 62% de remise sur ce dernier modèle haut de gamme.

La marque iRobot propose des aspirateurs robots premium, le Roomba 981 est le modèle plus rĂ©cent du constructeur. C’est aussi le plus premium, il emprunte des caractĂ©ristiques haut de gamme qui vous permettront de profiter d’un logement toujours propre. Le tout en gagnant du temps et de l’Ă©nergie puisque vous n’aurez plus Ă vous occuper de la poussière, cet appareil s’en chargera pour vous. Très prisĂ© depuis sa sortie, ce dernier dispose actuellement de son meilleur prix depuis sa sortie, pensez Ă faire vite pour saisir cette promotion sur Amazon avant les ruptures de stock.

Le Roomba 981, un aspirateur robot ultra premium

L’aspirateur robot Roomba 981 est un modèle haut de gamme sur le marchĂ©, il se positionne aisĂ©ment parmi les meilleurs appareils du marchĂ©. Il peut se vanter de ce statut grâce Ă ses nombreuses performances techniques qui vous assurent un gain de temps très apprĂ©ciable dans l’immĂ©diat comme dans la durĂ©e. C’est un excellent investissement qui sera vite amorti, surtout avec la promotion XXL mise en avant par Amazon aujourd’hui.

Le Roomba 981 bĂ©nĂ©ficie d’un système de nettoyage intelligent qui s’appuie sur la prĂ©sence d’une camĂ©ra. Son dispositif de dĂ©tection analyse plus de 240 000 donnĂ©es chaque seconde, cela lui permet de cartographier le logement afin d’assurer un excellent nettoyage de la poussière par la suite. Au total, il peut se charger d’une surface de 185m² en un seul passage. Vous avez la possibilitĂ© de dĂ©finir des zones plus spĂ©cifiques de mĂ©nage si vous souhaitez que l’appareil nettoie ou Ă©vite certaines pièces par exemple. Au fil du temps, celui-ci pourra vous faire des suggestions personnalisĂ©es basĂ©es sur vos habitudes. Vous pouvez aussi dĂ©clencher l’appareil Ă distance pour retrouver un lieu propre dès votre arrivĂ©e Ă domicile.

Vous pouvez contrĂ´ler le Roomba 981 de plusieurs manières. En plus des boutons prĂ©sents directement sur l’appareil, l’application dĂ©diĂ©e disponible sur iOS et Android vous offre la possibilitĂ© de gĂ©rer tout le système, que ce soit justement pour dĂ©finir des zones de passages ou des horaires plus spĂ©cifiques. Sinon, sachez aussi que ce modèle peut ĂŞtre contrĂ´lĂ© directement Ă la voix via la prĂ©sence des assistants intelligents Google Assistant ou Amazon Alexa.

D’autre part, le Roomba 981 peut se targuer de disposer d’une autonomie de 120 minutes, il y a de fortes chances que cela soit suffisant pour nettoyer la totalitĂ© de votre logement en un seul passage. Si ce n’est pas le cas, l’appareil retournera Ă la base de chargement pour rĂ©cupĂ©rer de la batterie avant de reprendre son activitĂ© lĂ oĂą il s’Ă©tait arrĂŞtĂ©. La station de charge est fournie Ă l’achat de l’aspirateur robot.

Si la forme ronde du Roomba 981 peut intriguer, elle n’empĂŞche en rien cet aspirateur robot de passer sur toutes les zones. Et pour cause, les deux brosses contrarotatives et la brosse latĂ©rale permettent de nettoyer la totalitĂ© de la poussière prĂ©sente sur le sol mĂŞme dans les coins — celle-ci est ramenĂ©e au centre de l’appareil vers le système d’aspiration. Globalement, il s’agit d’un excellent modèle qui vous permettra de ne plus perdre de temps Ă aspirer. C’est un joli confort pour une charge mĂ©nagère de moins. Solide, cet appareil saura se montrer toujours aussi fiable mĂŞme après plusieurs mois et annĂ©es d’utilisation.

Amazon au sommet pour le Prime Day

Amazon fait très fort pour le Prime Day cette annĂ©e, cette offre sur l’aspirateur robot Roomba 981 le montre. L’appareil voit son prix chuter Ă 379 euros au lieu de 999 euros, ce qui reprĂ©sente des Ă©conomies de 620 euros sur le modèle le plus rĂ©cent de la gamme. Autant dire que la remise est considĂ©rable, c’est le meilleur prix affichĂ© chez le marchand en ligne depuis la sortie de ce dernier.

Si vous prenez le Roomba 981 sur Amazon, sachez que vous disposez d’une politique de retour de 30 jours avec la rĂ©ception de la commande. Durant ce dĂ©lai, vous avez la possibilitĂ© de renvoyer l’appareil gratuitement afin de vous faire rembourser en intĂ©gralitĂ© sur le produit, autant dire que c’est largement suffisant pour savoir s’il convient Ă vos attentes. La majoritĂ© des marchands en ligne se limite Ă 14 jours, la plateforme fait beaucoup mieux avant cette pĂ©riode de rĂ©tractation.

Si vous ĂŞtes sĂ©duit par le Roomba 981, pensez Ă faire vite pour saisir cette offre sur Amazon. L’aspirateur haut de gamme affiche actuellement son meilleur prix depuis son arrivĂ©e sur le marchĂ©, il va ĂŞtre pris d’assaut chez le marchand en ligne et les ruptures de stock risquent d’arriver d’ici quelques heures. C’est une belle opportunitĂ© de rĂ©aliser des Ă©conomies sur votre aspirateur robot, l’investissement est encore meilleur.

