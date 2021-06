Disney : quels films d’animation après Luca ?

Après une année 2020 compliquée, Disney va intensifier ses efforts du côté de l'animation. La firme a déjà un programme chargé.

© Disney

Depuis quelques jours, les abonnés Disney+ peuvent s’offrir une petite excursion en Italie avec Luca, le nouveau long-métrage d’animation de Pixar. La plateforme ne va d’ailleurs pas s’arrêter là et prépare déjà la suite avec plus de 11 long-métrages pour les 5 prochaines années. Voici le programme des réjouissances.

Ron débloque en salle le 21 octobre

En octobre prochain, la branche animation de Disney va faire son grand retour dans les salles obscures françaises. Après avoir proposé tous ses dessins animés sur Disney+, la firme aux grandes oreilles va diffuser Ron débloque. Le film réalisé par Jean-Philippe Vine, Sarah Smith et Octavio Rodriguez suit les aventures Barney et de son robot Ron. Prouesse technologique, le petit personnage est capable de marcher, parler et a été conçu pour devenir le meilleur ami de l’Homme. Mais les dysfonctionnements de Ron entraînent Barney dans d’incroyables aventures au cours desquelles ils vont découvrir la notion d’amitié sincère.

Au casting vocal de Ron’s Gone Wrong (Ron débloque dans la langue de Molière), on retrouvera Zack Galifianakis (Very Bad Trip) et Jack Dylan Grazer (Shazam!). Olivia Colman (The Crown) et Ed Helms (Very Bad Trip) seront également de la partie. Pour l’instant, le casting vocal français n’a pas été révélé.

Encanto le 24 novembre 2021

Disney va nous emmener en Colombie avec Encantato. Ce nouveau long-métrage d’animation suivra les aventures d’une petite fille qui éprouve des difficultés à s’adapter dans sa famille puisqu’elle est la seule à ne pas avoir de pouvoirs magiques. Le film sera réalisé par Jared Bush (Zootopia) et Byron Howard (Raiponce). Les musiques originales de cette nouvelle incursion dans l’animation seront composées par Lin-Manuel Miranda, à qui l’on doit notamment la comédie musicale Hamilton.

La Nuit au musée en 2021

La saga La nuit au musée va faire un tour du côté de l’animation. Disney prépare un long-métrage inspiré de l’univers des films de Shawn Levy avec Ben Stiller dans le rôle principal. Ici, il s’agira d’explorer l’héritage de la trilogie aux côtés de Nick, le fils de Larry qui veut lui aussi devenir gardien de musée. On retrouvera bien évidemment plusieurs personnages iconiques de la franchise, sous une forme animée cette fois-ci.

Turning Red le 22 mars au cinéma

Après les créatures marines avec Luca, Pixar va s’intéresser aux pandas roux. Turning Red suivra les aventures de Mei, une adolescente qui se transforme en panda lorsqu’elle est excitée. Par la réalisatrice de Bao, l’adorable court-métrage sur une raviole, le film devrait offrir une nouvelle plongée dans l’adolescence comme c’était déjà le cas avec Vice-versa. Ce sera également le premier film Pixar a être diffusé en salle depuis le début de la pandémie.

Lightyear en juin 2022

Après 4 opus, la saga Toy Story succombe à la folie des spin-offs. Pixar va explorer la jeunesse de Buzz l’éclair dans un film consacré à l’histoire derrière la célèbre réplique “vers l’infini et au-delà”. Ce nouveau long-métrage prévu pour le 22 juin 2022 en France sera réalisé par Angus Maclane (Le monde de Dory). Chris Evans rangera quant à lui son bouclier de Captain America et enfilera la combinaison de Buzz l’éclair.

Bob’s Burgers : le film

La série Bob’s Burger va passer du petit au grand écran. La série de Loren Bouchard reviendra pour un long-métrage d’animation qui devrait sortir dans les prochaines années. Aucun détail sur l’intrigue n’a encore été partagé.

Artemis

Inspirée du roman éponyme d’Andy Weir, Artemis suivra une contrebandière du nom de Jazz et qui vit dans la première ville lunaire. Lorsqu’elle est approchée par un homme d’affaires nommé Trond Landvick, elle se lance dans une nouvelle activité commerciale plutôt dangereuse. La réalisation sera assurée par Christopher Miller et Phil Lord (Spider-Man : New Generation et The Mitchell vs The Machines). Le film est estampillé 20th Century Animation.

En attendant, vous pouvez retrouver Raya et le Dernier Dragon et Luca sur Disney+.

