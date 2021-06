Une série animée Final Fantasy 9 est en préparation

Selon le studio, la série devrait plaire aussi biens aux amateurs de la franchise qu’aux nouveaux venus.

Selon les informations relayées par KidsScreen, une série animée adaptée du jeu Final Fantasy 9 serait actuellement en préparation. Celle-ci serait à destination d’un jeune public entre 8 et 13 ans. À la tête de ce projet, un studio français du nom de Cyber Group qui prédit un début de production entre la fin de cette année et le début de l’année prochaine. Certains paramètres restent encore à définir, tels que la durée des épisodes ou encore le nombre d’épisodes par saison.

Au niveau de la trame narrative, les possibilités restent encore ouvertes. En effet, Cyber Group n’a pas encore précisé si l’histoire de la série suivra fidèlement celle du jeu, ou si une liberté créative sera prise de ce côté-là.

Les séries et les jeux, cette histoire d’amour

Cela n’est pas sans rappeler que plusieurs autres jeux vidéos sont actuellement en train d’être adaptés, que ce soit en séries ou en films. On peut notamment citer le film Borderlands, la série Resident Evil Infinite Darkness ou encore la série The Last of Us. Ce n’est par ailleurs pas la première adaptation de Final Fantasy sur petit écran puisque l’on peut citer Final Fantasy : Unlimited ou encore Legends of the Crystals.

Ce sera toutefois la première fois que le neuvième opus sera l’objet d’une adaptation sérielle, elle devrait donc marquer les esprits des fans. Bien qu’elle soit destinée à un public assez jeune, les fans de toujours pourront toujours essayer de la regarder lorsqu’elle sera disponible sur une plateforme de streaming ou à la télévision. Pour le moment, les modalités de diffusion n’ont pas été communiquées par Cyber Group.

Le jeu Final Fantasy IX est actuellement jouable sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et mobiles iOS et Android.