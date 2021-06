Netflix : Steven Spielberg change d’avis et signe avec la plateforme

Le réalisateur d'Indiana Jones va produire deux films par an. On ne sait en revanche pas s'il sera à la réalisation de certains projets.

© Universal Pictures

Ne jamais dire jamais. Malgré ses nombreuses déclarations à l’encontre de la plateforme, comme en 2019 lorsqu’il demandait à l’académie des Oscars de ne pas rendre éligibles les films produits par Netflix, Steven Spielberg annonce avoir noué un partenariat avec le N rouge. Le réalisateur, parmi les plus prolifiques d’Hollywood, va produire plusieurs long-métrages pour la plateforme, selon Variety. Cette collaboration, entre Netflix et sa boîte de production Amblin Partners, donnera naissance à au moins deux films par an. Les détails de ces projets sont en revanche tenus secrets, mais Netflix ne manquera sans doute pas de donner quelques détails en temps voulu. Il ne s’agira en revanche pas du prochain projet du cinéaste, qui est toujours produit par Universal Studio. Le film semi-autobiographique qui devrait explorer la jeunesse de Steven Spielberg devrait sortir sur nos écrans en 2022.

Pour l’instant, Netflix ne précise pas si Steven Spielberg sera à la réalisation de l’un de ses projets. Plutôt discret derrière la caméra, il a notamment passé le relais pour le cinquième opus de la saga Indiana Jones, il sera néanmoins à la réalisation de West Side Story qui doit sortir le 8 décembre 2021 dans nos vertes contrées.

Un retournement de veste ?

Si cette annonce surprend particulièrement Hollywood, c’est parce que Steven Spielberg n’a pas toujours été tendre avec la plateforme. À plusieurs reprises, le cinéaste a montré quelques réticences à l’introduction des films Netflix dans la liste des nommés aux Oscars. Il avait notamment déclaré : “une fois que vous vous engagez sur le format télévision, vous faites des téléfilms.” Selon quelques médias américains, il avait même tenté de faire pression sur l’académie. Ces rumeurs avaient été plus tard démenties par Steven Spielberg et son studio. Interrogé sur cet étonnant changement de cap, le réalisateur a expliqué :

“Chez Amblin, la narration sera à jamais au centre de tout ce que nous faisons, dès la minute où Ted (Sarandos, PDG de Netflix ndlr) et moi avons commencé à discuter d’un partenariat, il était tout à fait clair que nous avions une opportunité incroyable de raconter de nouvelles histoires ensemble et de toucher le public de nouvelles manières”.

Il a également précisé dans un communiqué que sa société de production continuerait de collaborer avec Universal. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Steven Spielberg collabore avec une plateforme de streaming. Pour rappel, il y a produit Amazing Stories, reboot de sa série des années 80, pour Apple TV+.