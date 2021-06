Stranger Things : selon David Harbour la fin n’est pas loin

Il va falloir se résoudre à faire nos adieux à la série de Netflix, dans un avenir plus ou moins proche selon l'interprète de Jim Hopper.

Depuis son lancement en 2016, Stranger Things a su se constituer une solide communauté de fans à travers le monde. Avec ce succès, on pouvait penser que Netflix allait capitaliser au maximum sur l’univers des Frères Duffer et pourtant… David Harbour, en pleine promotion pour Black Widow dans lequel il incarne Red Guardian, a expliqué que la fin était finalement assez proche. Si la quatrième saison ne sera pas la dernière, elle devrait néanmoins installer la conclusion à cette épopée déjà riche de trois salves d’épisodes.

Il confie : “en termes d’échelle, même dans l’idée que nous ne sommes plus uniquement à Hawkins, cette saison sera plus dense. Nous introduisons de nouvelles choses, mais nous resserrons et terminons également l’intrigue pour qu’elle ait droit à une fin claire, propre et précise à un moment donné, mais je ne peux pas vraiment en parler”. La cinquième saison pourrait donc être la dernière et ce n’est pas forcément une mauvaise nouvelle. Quitte à devoir clôturer une intrigue, autant le faire avant qu’elle ne s’essouffle.

Une saison 4 qui sait se faire désirer

Près de deux ans après la saison 3, la troisième saison de Stranger Things se fait attendre. La pandémie, qui a poussé Netflix à reporter à plusieurs reprises le tournage, aura retardé sa mise en ligne sur la plateforme. Lors de la Geeked Week, le N rouge avait d’ailleurs confié que la série était encore en tournage. Il ne faudra donc pas s’attendre à la retrouver tout de suite. Néanmoins, on peut espérer que Dustin, Mike, Eleven et toute la clique reviendront sur nos écrans au plus tard début 2022. D’ici là, nul doute que Netflix partagera de nouvelles images, comme c’était le cas en mai dernier sur YouTube.

Pour rappel, cette nouvelle saison signera le retour de Jim Hopper. Le personnage incarné par David Harbour reviendra sur nos écrans après s’être sacrifié pour sauver Hawkins. En traversant le portail, il s’est retrouvé captif en Russie et devra sans doute trouver un moyen de s’évader pour retrouver Eleven. Celle-ci ne sera d’ailleurs pas non plus à Hawkins puisqu’elle a déménagé avec les Byers.