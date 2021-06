Black Widow s’offre un dernier trailer avant sa sortie

L’attente est (presque) terminée. Dans quelques semaines, Black Widow reviendra sur nos écrans avec son premier long-métrage solo. Avant sa sortie en juillet prochain, le film s’offre un nouveau trailer.

© Marvel

L’arrivée de Black Widow dans les salles obscures ne se sera pas faite sans embûches. D’abord prévu en avril 2020, le film de Cate Shortland a été repoussé à plusieurs reprises à cause de la pandémie qui obligeait les cinémas du monde entier à garder portes closes. Près d’un an et demi plus tard, il débarque enfin sur nos écrans. Pour promouvoir comme il se doit les aventures solo de la veuve noir, Disney et Marvel ne lésinent pas sur les vidéos promotionnelles et les trailers. Dans un dernier effort pour convaincre les futurs spectateurs de prendre leurs billets, Marvel a partagé un nouvel extrait. Introduite par Scarlett Johansson en personne, la vidéo nous donne un aperçu des scènes d’action qui nous attendent. S’il y a peu d’images inédites, cette séquence a au moins le mérite de nous rafraichir la mémoire, après un an et demi de promotion intensive.

Une intrigue située entre Civil War et Infinity War

Côté intrigue, Natasha Romanoff voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable conspiration. Situé entre Civil War et Infinity War, Black Widow devrait donc poser un nouveau regard sur l’espionne du SHIELD. Elle affrontera TaskMasters, un super-méchant capable de reproduire les techniques de combat de son adversaire.

Au casting, on retrouvera sans surprise Scarlett Johansson dans le rôle-titre. De nouvelles têtes sont aussi annoncées, à l’image de David Harbour et Florence Pugh qui incarneront respectivement Red Guardian et Yelena Belova. Rachel Weisz campera quant à elle Melina Vostokoff. Pour l’instant, l’identité de celui qui se cache sous le masque de TaskMaster est gardée secrète.

En France, Black Widow sera diffusé à partir du 7 juillet prochain dans les salles de cinéma. Aux États-Unis, il sera proposé simultanément sur Disney+ et dans les salles obscures.

