Pokémon Go : Niantic veut vous encourager à jouer dehors de nouveau

Des bonus spéciaux sont en approche et seront disponibles pendant une durée limitée cet été. Ce sera l’occasion de prendre un bain de soleil au passage.

© Niantic

Alors que la situation sanitaire semble s’améliorer à travers le monde notamment grâce à la vaccination rendue accessible dans de nombreux pays, la plupart des restrictions de déplacements se voient être levées par les gouvernements. Dans cette optique, Niantic compte procéder à de nombreux changements progressifs qui ont pour but d’encourager les joueurs de Pokémon Go à aller en extérieur pour progresser.

En effet, alors que c’était le but premier du jeu, Niantic a du mettre en pause certains de ses paramètres visant à faire sortir ses joueurs et en adapter d’autres alors que la population était contrainte de rester chez elle pendant de longs mois. Pendant plus d’un an, les joueurs ont pu faire en sorte d’attirer les pokémons directement sur leur position et ont pu interagir avec les PokéStops plus facilement, entre autres facilités. Tout ceci devrait disparaître après le Pokémon Go Fest, qui se déroulera les 17 et 18 juillet prochains.

Un retour à la normale, mais en mieux

Le studio compte réduire les bonus liés à non-mobilité, tout en réimplémentant les paramètres par défaut de l’application. À partir de la fin juillet, jusqu’au 1er septembre, Niantic a également prévu de donner un coup de boost à la participation extérieure avec plusieurs bonus. Cependant, la nature de ces bonus n’a pas été communiquée pour le moment.

« Alors que nous retournons à nouveau dans le monde extérieur, ces changements visent à remettre l’accent de Pokémon Go sur le mouvement et l’exploration dans le monde réel. Ces changements seront introduits lentement et avec précaution afin de rendre l’exploration du monde qui vous entoure plus passionnante ».

En ce qui concerne les raids à distance, ceux-ci sont maintenus jusqu’à nouvel ordre et Niantic annonce d’ores et déjà travailler sur une manière de les améliorer. Il en va de même pour la fonctionnalité de duel à distance qui vous permet de challenger d’autres entraîneurs sans avoir à être près d’eux.