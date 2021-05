Sonic revient en 2022 dans un nouveau jeu !

Sega a su ravir les fans de Sony avec des versions remastérisées d’anciens jeux, mais surtout l’arrivée d’un nouveau dans la famille.

© Sega

À l’occasion du 30ème anniversaire de Sonic, Sega a tenu son tout premier Sonic Central, une conférence totalement centrée autour du plus célèbre des hérissons bleus. Lors de cette conférence, nous avons pu apprendre que Sega préparait un nouveau jeu Sonic pour 2022. On ne sait rien de plus sur ce jeu pour le moment mais une chose est certaine, il arrive ! Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Il est actuellement développé par les équipes de Sonic Generations et Sonic Forces, on peut donc s’attendre à un jeu avec la même patte graphique.

En ce qui concerne les autres jeux, Sega a annoncé l’arrivée d’une collection regroupant les cinq premiers titres de la franchise : Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckles, et Sonic CD. La collection a été baptisée Sonic Origins, un nom plutôt évocateur. Sega n’a toutefois pas dévoilé quelle sera sa date de sortie ni sur quels supports elle devrait débarquer. Ensuite, un autre remaster a été annoncé et il concernera le jeu Sonic Colors. Sorti à l’origine en 2010, le titre va être retravaillé aussi bien au niveau de la qualité visuelle que du gameplay. On s’attend également à l’arrivée d’un nouveau mode de jeu intitulé « Rival Rush ». Sonic Colors : Ultimate sortira le 7 septembre prochain sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Le reste des annonces s’est focalisé sur les prochains crossovers de Sonic avec plusieurs autres jeux. On compte parmi eux Two Point Hospital et Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game, dont les crossovers prendront la simple forme de caméos.