Lenovo présente ses nouveaux IdeaPad et trois écrans

Au programme, un chromebbok classique, un convertible, deux écrans 32" et 27", et un écran d'apppoint portable.

Lenovo vient de présenter une nouvelle gamme d’appareils destinée à ce que la marque appelle le “travail hybride”. Voici un petit tour d’horizon.

IdeaPad 5i Chromebook

l’IdeaPad 5i Chromebook est un petit ordinateur portable fonctionnant sous ChromeOS. Peu encombrant, il est pensé pour le divertissement et le travail scolaire de base. Doté d’un Intel Core i5 de 11e génération et d’un SSD de 512 Go, il ne s’agit pas d’une bête de course mais d’un utilitaire passe-partout. Point bonus pour cette utilisation : l’autonomie, annoncée à 10 heures, devrait permettre de prendre ses notes à la fac sans être mis sous pression par la batterie. Point bonus pour les rédactions de dernière minute en pleine nuit : le clavier rétro-éclairé, toujours bon à prendre.

Niveau écran, il se pare d’une dalle tactile IPS de 14”, capable de fournir 300 nits de luminosité. Niveau connectique, le 5i bénéficie du Wi-Fi 6, d’une prise jack, d’un port USB 3.1 Type-A et de deux ports USB 3.1 Type-C.

Il sera disponible à partir de juillet, au prix de 559€.

IdeaPad Flex 5i

L’autre ordinateur du lineup, l’IdeaPad Flex 5i, est un convertible PC-tablette avec sa charnière à 360°. L’écran est bien évidemment tactile, et le constructeur parle d’une dalle IPS LCD Full HD de 13,3 pouces, à 400 nits de luminosité. À noter qu’il sera possible d’opter pour une dalle OLED en option, pour un rendu certainement bien au-delà de la version LCD. Il sera aussi proposé avec un stylet, le Digital Pen.

Pour le reste, tout est semblable à son confrère conventionnel : dix heures d’autonomie annoncée, un i5 11e génération, un SSD de 512 Go et 8 Go de Ram LPDDR4. Le tout condensé dans à peine 1,35kg, ce qui en fait un vrai poids plume.

Il sera disponible à partir de juillet, au prix de 559€.

Le Lenovo L32p-30 est un écran IPS 4K de 31,5 pouces, avec HDR10 et une couverture DCI-P3 à 90%. Il embarque une connectique impressionnante, port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, un USB Type-C et quatre ports USB-A 3.2. Plutôt élégant, on remarque la quasi-absence des bords latéraux et supérieurs. Compatible FreeSync, il offre un temps de réponse descendant jusqu’à 4ms. Un bel écran qui ne se démarque sur aucun point, mais semble particulièrement polyvalent; à 479€, il pourrait s’agit d’une bonne affaire à sa sortie en octobre.

Vient ensuite son “petit frère”, le Lenovo L27m-30. Pas de 4K pour cette version 27 pouces, mais du Full HD pour sa dalle IPS. Capable de cracher 75 images par seconde avec un temps de réponse de 4ms, il devrait convenir parfaitement aux joueurs occasionnels ou à ceux qui souhaitent simplement un écran polyvalent. À 299€, il pourrait séduire un bon nombre de clients dès sa sortie en septembre.

Lenovo L15 et Lenovo LC50 Webcam Monitor

Finissons par le benjamin de la bande, le Lenovo L15. Ce moniteur portable de 15,6 pouces à brancher en USB-C embarque un écran IPS antireflet, mais avec seulement 250 nits de luminosité. Au vu des (maigres) détails techniques, il semble vraiment prévu pour servir d’écran d’appoint et devrait souffrir en termes de couleur ou de temps de réponse. Il faudra donc attendre sa sortie en septembre prochain pour savoir s’il vaut les 229€ demandés.

Enfin, le dernier nouveau venu de cette gamme est un périphérique, la Lenovo LC50 Webcam Monitor. C’est une webcam USB à fixation magnétique, capable de fournir 30 images par seconde en 1080p et munie d’un zoom numérique 4x. Rien de bien novateur à ce niveau. Elle sera disponible en septembre pour 99€.