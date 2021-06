TousAntiCovid dépasse (enfin) les 10 millions d’utilisateurs actifs

Après avoir essuyé un gros raté avec sa première version StopCovid, l’application gouvernementale commence enfin à décoller, sans doute dopée par l’arrivée du carnet de vaccination.

Malgré un démarrage difficile (pour ne pas dire loupé), TousAntiCovid tient bon. Au total, plus de 20 millions de Français et de Françaises auraient ainsi téléchargé l’application depuis sa mise en circulation l’année dernière, rapportait en début de semaine le compte Twitter de la plateforme. Entre le 22 mai et le 22 juin dernier, le successeur de StopCovid aurait même enregistré un pic de 4 millions de téléchargements sur iOS et Android. Une croissance exponentielle et prometteuse, surtout quand on sait que ce chiffre ne prend pas en compte les utilisateurs et utilisatrices utilisant seulement le pass sanitaire (sans les fonctions de traçage Bluetooth).

Depuis son lancement l’année dernière, TousAntiCovid a donc fait du chemin. À titre de comparaison, l’application n’enregistrait que 2,5 millions de téléchargements en octobre dernier, bien loin des prévisions initiales du gouvernement. En juin 2021, la plateforme a même dépassé les 10,5 millions d’utilisateurs actifs, rapporte son compte Twitter officiel dans un communiqué.

Le pass sanitaire séduit

Il faut dire que l’application a progressivement cumulé les fonctionnalités, au point de s’imposer comme un véritable couteau suisse. Après nous avoir permis de compléter nos attestations de sorties en période de confinement, TousAntiCovid assure désormais le rôle de carnet de rappel numérique et de pass sanitaire. Parallèlement, il permet aussi de se déclarer positif au covid-19 ou cas contact, et de suivre l’évolution de l’épidémie en temps réel. Un outil plutôt utile donc, surtout à l’heure où les terrasses et les salles de concert rouvrent progressivement.