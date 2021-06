La Sibérie en proie à des températures caniculaires

Les températures extrêmes relevées dans cette région quasi-polaire ne sont pas de bon augure.

© European Union, Copernicus Sentinel-3A & Sentinel-3B imagery

Encore une mauvaise nouvelle qui nous remonte des régions censées être les plus froides du globe. Lundi 21 juin, les données capturées par le satellite Copernicus ont révélé un pic de température au sol à 48°C… à Verkhojansk, en Sibérie. Samedi 18 juin, c’est la température de l’air qui avait grimpé à 38°C.

Certes, la zone n’est pas congelée en permanence; l’été, la moyenne se situe entre 12 et 22°C. Mais en attente d’une validation officielle, cette véritable fournaise ressemble à un record absolu pour cette zone située à près de 75° de latitude Nord, plus habituée à lutter contre l’impitoyable froid polaire que contre des vagues de chaleur pareilles. D’après le Figaro, en 1892, les températures sont descendues à -67,8°C, soit un intervalle de plus de cent degrés avec les températures relevées samedi !

Un bon exemple du cercle vicieux climatique

Pas forcément étonnant, quand on sait que Mai a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Comme toujours en climatologie, les phénomènes néfastes pour l’humanité ont tendance à déclencher des réactions en chaîne qui finissent par les amplifier. Et malheureusement, la Sibérie est un vrai laboratoire à ciel ouvert pour constater ce phénomène. Ces pics de température participent de la fonte des glaces, ce qui dénude et (paradoxalement) assèche les sols. Cette sécheresse ambiante accentue les feux de forêt et de tourbières, qui produisent à leur tour des polluants atmosphériques… qui vont à nouveau faire grimper la température localement, et ainsi de suite. Non seulement la boucle est bouclée, mais elle commence sérieusement à nous étouffer.

Un pré-rapport du Giec

La question de la température en Sibérie n’est qu’une petite facette de ce vaste chantier. Depuis maintenant des décennies, les signes se multiplient; chacun est conscient des enjeux, mais pourtant, la fuite en avant continue. Et si la simple conscience collective ne suffit pas à nous faire changer de trajectoire, c’est le climat lui-même qui se chargera de nous le rappeler. D’après un document de travail fuité du Giec, les experts estimeraient que les conséquences du dérèglement climatiques vont non seulement s’accélérer, mais devenir universellement perceptibles bien avant l’horizon 2050… soit un rapport bien plus pessimiste que le précédent de 2014. Reste à voir la version finale une fois qu’elle sera publiée; pour l’instant, les chercheurs concernés refusent de commenter ce qu’ils considèrent comme un “brouillon”.

Multiples articles/reportages ce matin concernant le BROUILLON du résumé technique du groupe II #GIEC. Multiples demandes d'interview pr commenter une version de travail qui va encore fortement évoluer. Je ne réponds a aucune sollicitation sur le sujet. Cf communiqué @IPCC_CH⤵️ pic.twitter.com/kGzPQqN2ig — Christophe Cassou (@cassouman40) June 23, 2021

Ce rapport est donc loin d’être une version définitive, mais il semble en tout cas clair que l’heure n’est pas à l’optimisme. Quoi qu’il en soit, les objectifs annoncés des accords des Paris semblent désormais bien loin; rarement des températures aussi élevées auront fait aussi froid dans le dos.