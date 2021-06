Xbox Game Pass : voici les prochains jeux au catalogue

Pour cette fin de moi de juin, Microsoft a mis l’accent sur la quantité de jeux proposés puisqu’un peu moins d’une dizaine de jeux débarque au catalogue du Xbox Game Pass.

© Microsoft

Alors que le début du mois de juillet approche, Microsoft dévoile une liste de neuf jeux à venir au catalogue. Les abonnés ont seulement deux dates à retenir : le 24 juin, aujourd’hui, et le 1er juillet prochain. Sont d’ores et déjà disponibles les jeux suivants :

Worms Rumble (Cloud, Console et PC)

(Cloud, Console et PC) Iron Harvest (PC)

(PC) Need for Speed : Hot Pursuit Remastered (Console et PC)

(Console et PC) Prodeus – Game Preview (PC)

Dès le 1er juillet prochain, cinq autres titres vont débarquer au catalogue. Tout d’abord, le jeu rétro Banjo-Kazooie : Nuts & Bolt sera disponible sur le Cloud. Ensuite, Bug Fables : The Everlasting Sapling, un jeu d’aventure et d’énigmes, sera disponible sur tous les supports. Il en va de même pour Gang Beasts, qui est un jeu multijoueur dans lequel vous incarnez des personnages loufoques qui se livrent une bataille sans merci.

Le titre Immortal Realms : Vampire Wars sera lui aussi disponible sur tous les supports. Il s’agit d’un jeu de stratégie fantastique qui met en scène des vampires dans des combats de cartes. Enfin, le jeu Limbo est le dernier titre à intégrer le catalogue le 1er juillet et il sera également jouable sur tous les supports. Il s’agit d’un jeu narratif et d’aventure créé par un studio indépendant et acclamé par la critique.

Du nouveau du côté des jeux mobiles

Pour les membres Ultimate, huit nouveaux jeux bénéficient désormais de la prise en charge des contrôles tactiles :

Dirt 5

Double Kick Heroes

Eastshade

Empire of Sin

Haven

Octopath Traveler

Torchlight III

Yakuza: Like a Dragon

Enfin, toutes ces nouvelles arrivées signent le départ de quelques autres titres du catalogue. Dès le 30 juin, vous devrez faire vos adieux aux jeux suivants :