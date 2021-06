4K et ray-tracing : Doom Eternal se fait beau pour les RTX 30X0 Ti

Les RTX 30X0 ont beau être encore quasiment introuvables, NVIDIA continue d'agiter les versions Ti sous le nez du public. Lors de leur présentation, c'est Doom Eternal qui a servi de cobaye.

© Bethesda / NVIDIA

Cela semble faire une éternité que l’actuelle pénurie de cartes graphiques fait rage. Du côté des joueurs, c’est la croix et la bannière pour mettre la main sur du hardware, et quand c’est possible, c’est bien souvent à prix d’or. Mais pas de quoi inquiéter NVIDIA, qui continue de promouvoir ses nouvelles RTX 3070 Ti et 3080 Ti – quitte à faire grincer des dents tous ceux qui n’ont même pas pu approcher la version de base. Lors de la présentation de ces deux cartes, l’écurie verte ne s’est pas gênée pour faire étalage des possibilités de ses deux cartes moyen et haut de gamme. Pour ce faire, elle a misé sur l’un des FPS les plus acclamés de ces dernières années : l’impitoyable Doom Eternal.

L’hémoglobine comme vous ne l’avez jamais vue

Grâce au raytracing, le titre déjà porté par un design graphique de haut vol à l’origine, s’offre donc une couche de réalisme supplémentaire. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’un excellent choix. Entre les gerbes d’hémoglobine qui scintillent, les explosions à tour de bras qui illuminent les surfaces métalliques omniprésentes et ainsi de suite, il n’y a que peu de titres qui peuvent se vanter de rentabiliser autant la technologie RTX. Le résultat est saisissant, et la sensation de brutalité omniprésente, qui fait partie intégrante du titre, s’en trouve démultipliée. Jeuxvideo.com précise que cette démo ne fait pas usage du DLSS, mais que celui-ci sera bel et bien présent à terme.

Cela met en tout cas l’eau à la bouche pour les prochains titres qui s’offriront un tel lifting à base de 4K et de ray-tracing. On peut par exemple citer The Ascent, Rainbox Six Siege ou encore un autre titre qui s’annonce plus que sublime dans cette configuration : le phénoménal Red Dead Redemption 2.