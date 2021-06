Marvel : Shang-Chi se dévoile dans une bande annonce inédite

La phase quatre du MCU va commencer très fort avec le film Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

Prévu pour l’automne 2021, le long métrage consacré à Shang-Chi vient de se dévoiler dans un trailer plutôt nerveux et combattif, montrant un aperçu de ce que l’on peut attendre du film. Il mettra en scène le héros chinois Shang-Chi, maître du kung-fu créé dans les années 1970. Loin d’être un film secondaire, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux viendra en fait ouvrir la tant attendue quatrième phase du Marvel Cinematic Universe.

Le héros interprété par Simu Liu va devoir faire face à son passé ainsi qu’à son destin, tout en affrontant son père qui n’est autre que le Mandarin. Quant à l’organisation des Dix Anneaux, celle-ci a fait l’objet de quelques mentions dans les films Iron Man et elle tient son nom d’une panoplie de 10 bracelets conférant à celui qui les porte des super pouvoirs.

Shang-Chi sera donc un film mêlant à la fois arts martiaux et pouvoirs surnaturels, comme cela avait déjà été pratiqué par Marvel dans Docteur Strange et Iron Fist notamment. On peut également remarquer que l’Abomination sera de la partie après plusieurs années d’absence. En effet, sa dernière apparition sur grand écran remonte à 2008 dans le film l’Incroyable Hulk. À noter que le vilain devrait également être présent au casting de la série She-Hulk actuellement en tournage. On ne sait cependant pas si le film fera un lien avec la série ou pas.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux sortira dans nos cinémas français le 1er septembre prochain, après avoir été repoussé de quelques mois. Pour le deuxième film Marvel de cette année, le premier étant Black Widow, Disney a placé la barre assez haut même si pour le moment Shang-Chi est un héros assez méconnu du public. Cela ne sera bientôt plus le cas.