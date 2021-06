NVIDIA Canvas : l’outil qui transforme vos dessins moches en paysages est enfin disponible

Transformer un vieux croquis en magnifique paysage photoréaliste, c’est possible avec Canvas, l’intelligence artificielle de NVIDIA.

© NVIDIA

Souvenez-vous en 2019, on vous présentait cet impressionnant outil imaginé par NVIDIA pour transformer de simples dessins en paysages photo bluffants de réalisme. À l’époque, l’outil, déjà très prometteur, n’était encore qu’un prototype, et utilisait l’intelligence artificielle GauGAN pour fonctionner. Deux ans plus tard, en 2021, NVIDIA a fait du chemin. L’entreprise a présenté hier Canvas, la version beta de son outil de dessin photo réaliste.

Concrètement, l’application Canvas permet ainsi de créer des paysages réalistes grâce à de simples esquisses via des pinceaux virtuels grossiers. Pour fonctionner annonce NVIDIA, l’outil nécessite logiquement une bonne dose d’Intelligence artificielle, mais aussi un GPU RTX. Chaque couleur de pinceau est en fait associée à une texture particulière (nuages, montagne, sable, herbe, etc). En plus de son impressionnant sens du réalisme, l’outil propose aussi plusieurs filtres dynamiques, qui permettent de transformer le paysage obtenu en un tableau de maître, ou de modifier son environnement, par exemple en passant du jour à la nuit. Une fois l’image créée, il est ensuite possible de l’exporter dans le logiciel de traitement d’image Adobe Photoshop, afin de continuer à travailler dessus.

En plus d’être particulièrement satisfaisante et addictive à utiliser, Canvas promet déjà de trouver tout son intérêt du côté des designers graphiques, qui pourront par exemple réaliser des concept arts et des illustrations avant la réalisation d’un film d’animation par exemple.