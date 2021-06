EA organise un festival de musique pour les Sims

L’idée d’un concert virtuel n’est indéniablement pas nouveau, mais avez-vous déjà assisté à un festival de musique en Simlish ?

L’été est là et amène avec lui son lot de festivals en tous genre, mais notamment de musique. C’est également le cas dans certains jeux et la preuve en est avec le Sims Sessions organisé dans le jeu éponyme d’EA. Le festival prendra place dans Les Sims 4 du 29 juin au 7 juillet prochains. La particularité de celui-ci est que certaines des chansons seront interprétées… en Simlish.

Le Simlish est la langue officielle de la SimNation, c’est-à-dire le monde des Sims. Bien que cette langue approximative ait déjà traversé les frontières du jeu à plusieurs reprises, cette fois encore ce sont de réels artistes qui devront s’adapter au monde loufoques des Sims. C’est notamment le cas de la popstar Bebe Rexha qui interprètera son titre « Sabotage » en Simlish. L’artiste participera également à une session de karaoké en partenariat avec de célèbres utilisateurs de TikTok.

Plus d’une semaine de festival riche en activités

Glass Animals et Joy Oladokun sont également prévus au programme mais il semblerait qu’il chanteront dans leur langue originale contrairement à Bebe Rexha. Quant aux joueurs, ils pourront également visiter l’endroit où sont prévues les festivités et ainsi faire des achats de nourriture ou de produits dérivés exclusifs.

Ils pourront également recréer l’ambiance sociale d’un véritable festival en campant dans des tentes et en abordant les autres participants du festival. Enfin, les plus courageux pourront aussi jouer de leur instrument de musique préféré et mettre le feu à la piste de danse.

Pour y participer, rien de plus simple. Il vous suffit de posséder le jeu Les Sims 4. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez toujours l’obtenir sur PS4, Xbox One ou PC. Vous aurez automatiquement la possibilité de participer sans devoir télécharger ou payer quoi que ce soit en plus du jeu.