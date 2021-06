La Paris Games Week est une nouvelle fois annulée

L’événement reviendra (normalement) en physique en 2022, si les conditions sanitaires le permettent.

Dans un communiqué de presse, les organisateurs de la Paris Games Week viennent d’annoncer que l’édition 2021 ne pourra finalement pas se dérouler comme prévu et se voit être annulée avant même que l’on ait pu y penser. Rendez-vous incontournable pour tous les fans de jeux vidéo, la Paris Games Week rassemble plus de 300 000 personnes durant les cinq jours de l’événement (PGW 2019) et est un passage obligé pour de nombreux gamers francophones.

L’édition 2020 devait marquer les 10 ans du salon, et malgré une organisation en fanfare pour fêter dignement l’occasion, les organisateurs ont été contraints d’annuler l’événement à cause de la situation sanitaire dramatique à l’époque. Alors que celle-ci semble s’améliorer, doucement mais sûrement, notamment grâce aux campagnes de vaccination, on pouvait s’attendre à un retour à la normale dès cette année. C’est d’ailleurs ce qui avait été prévu et communiqué en début d’année.

Un changement de plans dont on aurait pu se passer

Cependant, alors que les variants se propagent, les organisateurs ont pris les devants et ont décidé d’annuler la PGW 2021 une fois encore. Même si cela est le cas de la très grande majorité des événements vidéoludiques de cette année, la preuve en est avec le salon californien que nous avons tous vécu à distance, l’annulation du plus grand événement français provoque toujours un pincement au cœur.

« Nous avons étudié tous les dispositifs possibles dans l’espoir de pouvoir vous offrir la plus belle des fêtes. De très nombreux événements reprennent depuis quelques semaines, ce qui constitue un mouvement très positif. Toutefois, la PGW est avant tout une immense fête et un événement physique unique », ont déclaré les organisateurs.

« Le contexte incertain ne nous permet pas d’organiser une édition à la hauteur de nos ambitions et des attentes des joueuses et des joueurs. C’est ce même esprit de responsabilité et d’exigence qui conduit les grands acteurs du jeu vidéo à être contraints d’annuler leur participation à une édition physique en 2021. »

Ce n’est qu’un au revoir

Les organisateurs n’ont mentionné aucun événement en ligne de substitution et on peut donc s’imaginer que l’édition 2021 est purement et simplement annulée. Qu’à cela ne tienne, la nouvelle va faire de nombreux déçus (à commencer par nous) mais on se donne rendez-vous en 2022 pour un événement qui risque impressionnant pour son grand retour.