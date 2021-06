Combien coûtera Windows 11 ? Mon PC sera-t-il compatible ?

Combien coûtera Windows 11 ? La question peut se poser après que Microsoft a fait miroiter de gros changements pour le système d'exploitation, que ce soit dans l'interface ou les fonctionnalités. L'éditeur a rassuré tout le monde : la mise à jour sera gratuite.

© Microsoft

Tout comme Windows 10 avait été fourni gratuitement aux utilisateurs de Windows 7 et 8, Windows 11 sera gratuit pour tous ceux qui ont une licence Windows 10. Quant à la date de sortie, Microsoft est resté vague, évoquant les fêtes de fin d’année, ce qui sera un joli cadeau pour des millions de possesseurs de PC !

Quel PC pour Windows 11 ?

Si Windows 11 sera une mise à jour gratuite, il faudra par contre s’inquiéter de la capacité de son PC pour accueillir la nouvelle version de l’OS. Microsoft a indiqué qu’il fallait un ordinateur doté d’un processeur 64 bits, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Les processeurs Intel et AMD sont pris en charge, mais évidemment tous ne seront pas compatibles.

Pour Intel, les puces de 8e génération (Coffee Lake), 9e gén. (Coffee Lake Refresh), 10e gén. (Comet Lake) et 11e gén. (Rocket Lake et Tiger Lake) seront supportées, tout comme les Xeon Skylake, Cascade Lake, Cooper Lake et Ice Lake. Du côté d’AMD, les processeurs pris en charge sont les Ryzen 2000, 3000, 4000, 5000, ainsi que les Threadripper 2000 et 3000, les Threadripper Pro 3000, ainsi que les EPYC 2nd Gen et 3rd Gen.

Microsoft précise que Windows 11 pourra s’installer sur des processeurs plus anciens, mais dans ce cas les performances risquent d’être en retrait. Par ailleurs, le support de ces PC n’est pas assuré. Windows 11 sera livré via le système de mise à jour habituel de l’OS, celui-là qui distribue déjà les nouvelles versions de Windows 10.