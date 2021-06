Bouygues Telecom : les forfaits mobiles 5, 100 et 200 Go sont sacrifiés, profitez-en vite

Jusqu'à lundi, Bouygues Telecom affiche des offres XXL sur ses forfaits mobiles B&You. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard.

© Unsplash / alex bracken

En ce mois de juin, Bouygues Telecom s’est montré parmi les plus actifs sur le marché. Jusqu’à ce lundi soir à minuit, il propose de belles ristournes sur toute sa gamme de forfaits mobiles B&You. Quel que soit votre profil, vous trouverez un abonnement qui correspond à tous vos besoins. Avec les remises, vous pouvez faire jusqu’à 40% d’économie par rapport aux tarifs standard.

La gamme à prix réduit est celle qui comprend tous les forfaits mobiles sans engagement de l’opérateur. Autrement dit, vous avez non seulement des prix réduits mais vous avez aussi toute la souplesse de résilier que vous voulez. Cette promesse oblige aussi Bouygues Telecom à toujours rester irréprochable pour s’assurer de la fidélité de ses clients.

Pour découvrir les 3 forfaits mobiles à prix réduits, c’est ici :

Voir les offres B&You

Un trio de forfaits à l’honneur

Ce week-end, Bouygues Telecom met en avant 3 forfaits mobiles dans sa gamme : 200, 100 et 5 Go. Selon la formule que vous choisirez, vous pourrez aussi utiliser plus ou moins de data dans l’Union Européenne et les DOM. Dans la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez découvrir le résumé de chacun de ces abonnements qui sont encore une fois, sans engagement.

Le premier forfait mobile comprend les appels, SMS et MMS illimités ainsi qu’une enveloppe de 200 Go de data en France pour 14,99 euros. De cette enveloppe, vous pouvez aussi en utiliser jusqu’à 20 Go par mois dans l’Union Européenne et les DOM. A simple titre d’information, ce même forfait est à 24,99 euros par mois en temps normal (i.e. à partir de mardi). Profitez-en vite avant qu’il ne soit trop tard.

Le forfait le plus prisé de ces trois abonnements est celui du milieu. Il correspond davantage au budget moyen que consacrent les français pour leur forfait mobile. Par ailleurs, le volume de data (100 Go par mois) est une enveloppe qui saura déjà satisfaire une archi majorité des français. Dans le détail, cet abonnement comprend lui aussi les appels, SMS et MMS illimités en France, 100 Go en France dont 15 Go utilisables dans l’UE et les DOM.

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, les deux forfaits mobiles 100 et 200 Go permettent aussi d’avoir l’application b.tv offerte pendant un mois. Elle vous permet de regarder jusqu’à 70 chaines TV sur votre mobile sans que le volume de data ne soit décompté de votre forfait. Au-delà, cette option vous coûtera 3€ par mois, ce qui est moitié moins que son prix par défaut (6€ par mois).

Le dernier abonnement mis en avant par Bouygues Telecom est plus petit à tous les niveaux. Au niveau de la data, il faudra se contenter de 5 Go par mois (utilisables dans l’UE, les DOM et en France) en plus des appels, SMS et MMS illimités. Si vous avez un usage peu assidu de votre smartphone (et d’internet), c’est un bon compromis. Peu de forfaits à moins de 5 euros par mois permettent d’avoir autant de data.

Bouygues Telecom, n°2 selon l’ARCEP

Dans la dernière décennie, Bouygues Telecom s’est adapté à l’évolution du marché. S’il conserve toujours ses forfaits Sensation pour répondre au besoin de confort et de stabilité de certains clients, sa gamme B&You est venue apporter un vent de fraicheur et de nouveauté dans le groupe. Elle se distingue par le fait qu’elle soit sans engagement et que toute la gestion se fasse en ligne.

En faisant abstraction de boutiques physiques, l’opérateur est capable de réduire au maximum le coût de ces forfaits mobiles. Au final, que ce soit le forfait 5 Go, 100 Go ou 200 Go, ce sont des prix qui sont exceptionnels. Les tarifs avancés ce week-end s’inscrivent dans le cadre d’une promotion qui dure uniquement jusqu’à lundi soir. Si vous voulez réduire drastiquement votre budget, Bouygues Telecom est là pour vous y aider.

Si le prix est réduit, la qualité reste au beau fixe chez l’opérateur : vous profitez du deuxième meilleur réseau de France selon l’ARCEP. Bouygues Telecom est aussi connu pour avoir l’un des meilleurs services clients (parmi les plus réactifs, et nous avons eu l’occasion de le tester…!), ce qui est appréciable. Quand on ne peut pas se rendre en boutique pour obtenir de l’aide, c’est vraiment un point clé. Et cet opérateur y répond parfaitement.

Pour découvrir les forfaits B&You, c’est ici que ça se passe :

Voir les offres B&You