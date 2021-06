Pour Netflix, Jerry Seinfeld va faire un film sur les Pop-Tarts

L'humoriste et comédien Jerry Seinfeld, qui a donné son nom à une des sitcoms les plus appréciées au monde, va travailler avec Netflix sur un nouveau film. Le sujet ? Les origines de la Pop-Tart, une pâtisserie à réchauffer au grille-pain !

© WikimediaImages de Pixabay

Les Pop-Tarts sont une spécialité du petit déjeuner surtout appréciée en Amérique du Nord. Ces pâtisseries plates ont un fourrage sucré entre deux couches de croute pâtissière, on en trouve à tous les goûts et parfums, parfois même avec du glaçage. Si on peut les manger froides, elles prennent toute leur saveur une fois réchauffées au grille-pain.

L’obsession de Seinfeld

Quel est le rapport entre ces pâtisseries et Seinfeld ? Il se trouve que le comédien est fasciné par les Pop-Tarts, elles ont fait partie de certains de ses sketchs et participent même à son processus d’écriture de blagues ! C’est pourquoi il s’est lancé dans ce projet d’un film sur le sujet : Unfrosted va raconter les origines de ce produit.

Le créateur de la sitcom du même nom va travailler avec les scénaristes de Bee Movie (Drôle d’Abeille, en France), avec qui il avait collaboré pour ce film d’animation sorti en 2007. En plus de l’écriture, Jerry Seinfeld va produire et réaliser Unfrosted, il va également faire partie du casting ! Autant dire qu’il est vraiment passionné par le sujet.

Si Netflix a pu emporter le morceau, c’est grâce aux bonnes relations que la plateforme de streaming entretient avec l’acteur. Le service diffuse les stand-ups récents de Seinfeld, il a également acheté les droits de l’émission Comedians in Cars Getting Coffee présentée par l’humoriste, et puis on pourra y voir les anciens épisodes de Seinfeld d’ici la fin de l’année.

Netflix pourrait tenir un projet en or, non seulement Jerry Seinfeld est toujours aussi populaire, mais le sujet du film est suffisamment délirant pour attirer les foules !