Déconnectez votre My Book Live si vous ne voulez pas perdre de données !

Les utilisateurs de My Book Live ou de My Book Live Duo, des NAS de Western Digital, doivent tout de suite les déconnecter de leur réseau internet. De nombreux témoignages font état de disparition inquiétante de données.

C’est la panique pour plusieurs utilisateurs de NAS My Book Live, qui découvrent effarés que leurs données disparaissent de leurs boîtiers de stockage connectés. Ils ne sont en rien fautif de ce bug très sérieux, le problème est ailleurs. WD a expliqué que la perte de données était le résultat d’un logiciel malveillant qui touchait « quelques appareils My Book Live », selon le constructeur.

Disparition inquiétante de données

Dans certains cas, ce bug provoque une restauration d’usine qui efface toutes les données stockées dans l’appareil, précise WD qui ajoute : « Les appareils My Book Live ont reçu une dernière mise à jour de leur firmware en 2015 ». Le fabricant recommande de couper l’accès à internet de ces boîtiers. Un conseil à suivre sans tarder, sachant que ces NAS servent souvent aux sauvegardes et qu’elles peuvent être stockées là depuis des années.

Certains utilisateurs n’ont pas eu droit à la restauration d’usine, par contre ils sont confrontés à une page leur demandant un mot de passe qu’ils ne connaissent pas, ce qui laisse penser à du piratage. Dans d’autres cas, les personnes touchées expliquent que les données ont disparu mais pas leur structure, qui n’affichent que des dossiers vides (ou pas de dossiers du tout).

WD enquête sur le sujet et communiquera dans les prochains jours dès que le constructeur aura trouvé une solution. Des utilisateurs touchés aimeraient bien que l’entreprise leur propose gratuitement un service de récupération de données, mais pour le moment WD se concentre sur les causes du problème. Cette histoire met en évidence la nécessité d’organiser ses sauvegardes sur un disque non connecté à internet.