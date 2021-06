Windows 11 écarte Skype au profit de Teams

Windows 11 est-il le début de la fin pour Skype ? La présentation du futur système d'exploitation par Microsoft cette semaine fait en effet craindre le pire pour le logiciel d'appels vidéo !

Il n’a pas été question une seule fois de Skype durant la conférence donnée cette semaine par Microsoft pour présenter Windows 11. À la place, c’est Teams qui a monté en grade : la plateforme de visioconférence est même intégrée par défaut dans le système d’exploitation !

Skype flanche de son piédestal

Bien sûr, Skype restera disponible sous la forme d’une application à télécharger et d’un service en ligne. Mais le logiciel, acheté à prix d’or par Microsoft il dix ans (8,5 milliards de dollars tout de même) va perdre beaucoup de sa superbe dans Windows 11. L’éditeur mise désormais tout sur Teams, qui gagne non seulement une icône dans la nouvelle barre des tâches, mais aussi une intégration profonde dans l’OS.

Il est loin le temps où Microsoft imaginait que Skype allait être partout. Windows 10 lui a même fait une place en or : lors de la configuration du système d’exploitation, il est possible d’installer l’application et de la lancer au démarrage. L’entreprise n’a pas tout à fait eu tort, les logiciels de messagerie et de vidéoconférence ont fini par devenir indispensables à la faveur de la pandémie. Mais la crise sanitaire a surtout profité aux concurrents de Skype, dont Zoom et… Teams.

En écartant petit à petit Skype de sa position centrale dans Windows, Microsoft fait donc preuve de pragmatisme et continue de pousser l’avantage de Teams, devenue par la force des choses une des plateformes de communication les plus utilisées dans le monde, loin devant son prédécesseur. C’est aussi une manière pour l’éditeur de s’imposer face à la domination de Zoom.