Bird lance son nouveau vélo électrique pour les flottes de véhicules partagés

Après les trottinettes électriques, le spécialiste du transport partagé Bird lance une nouvelle offre de vélos électriques ! Le Bird Bike complète la flotte de véhicules que l'entreprise propose dans plus de 250 villes dans le monde.

© Bird

Bird voit l’avenir en électrique. En mars 2020, la plateforme annonçait que sa trottinette électrique partagé, Bird Two, allait être disponible à Paris, première ville en Europe à profiter de ce nouveau mode de transport. Bird creuse son sillon avec l’annonce du lancement dans le courant de l’année de son vélo électrique pour flottes de véhicules partagés. Ils seront proposés dans plusieurs villes aux États-Unis et en Europe, dont la France.

S’intégrer dans la ville

Le simplement nommé Bird Bike se veut durable et résistant, il vaut mieux quand on parle de partage de véhicules. Le moteur est capable de monter une pente jusqu’à 20 %, tandis que son cadre de 34 kilos le rend robuste sans toutefois sacrifier la maniabilité. Le vélo comporte de grosses pneus pour une conduite en douceur.

Le deux-roues embarque un panier à l’avant pour transporter des effets personnels. La connectivité n’est bien sûr pas oubliée : le Bird Bike embarque en effet un système de diagnostic automatisé, une technologie de géovitesse ainsi que la géolocalisation multimode pour assurer des opérations propres et sécurisées. Le tout en respectant les attentes des villes de toutes tailles.

En plus de son nouveau vélo, Bird veut proposer aux villes sa plateforme Smart Bikeshare, que ce soit pour créer une offre de micro-mobilité douce partagée, ou pour en compléter une existante. Cette plateforme vise à fournir aux villes non seulement des trottinettes et des vélos électriques, mais aussi une intégration avec des services de partage de vélos déjà présents, et même des partenariats avec des apps de transports en commun.

L’intermodalité est en effet essentielle dans le secteur de la mobilité, l’usager doit pouvoir emprunter un bus, un métro et tout autre mode de transport pour se rendre d’un point A à un point B. C’est dire toute l’importance d’une bonne intégration des différents services.