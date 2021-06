Covid-19 : le pass sanitaire européen est disponible, quand et comment l’utiliser ?

Gratuit et surtout facultatif, le pass sanitaire européen est désormais disponible, et devrait faciliter les déplacements des citoyens européens à partir du 1er juillet prochain.

© Journal du Geek

Depuis ce jeudi 24 juin, les bénéficiaires du régime de santé de l’Assurance maladie peuvent désormais bénéficier du pass sanitaire européen, aussi appelé “certificat covid numérique UE”. Un document promis par le gouvernement, et qui pourrait s’avérer bien utile cet été.

À quoi ça sert ?

On vous rassure, le pass sanitaire européen ne sera pas obligatoire pour voyager en Europe cet été. En revanche, il permettra de faciliter les déplacements à partir du 1er juillet prochain. Ce dernier prendra en effet la forme d’un QR code lisible dans l’ensemble de l’espace Shengen, et permettra d’éviter certaines formalités post-covid, et notamment le placement de zone de quarantaine, détaille le site officiel de la Commission européenne.

Comment l’obtenir ?

Pour télécharger son pass sanitaire européen, il suffit d’être bénéficiaire de l’Assurance maladie française et d’avoir reçu (à minima) sa première injection de vaccin. Une fois ces conditions remplies, rendez-vous sur le site d’Ameli.fr, rubrique Attestation de vaccination. Il vous sera alors demandé de vous identifier avec l’un de vos comptes France Connect (impôts, Ameli, etc). Une fois cette étape passée, une attestation de vaccination vous sera remise, sous format papier, ou directement via l’application TousAntiCovid.

J’ai déjà un certificat de vaccination français, ça suffit ?

Pas encore, mais bientôt ! Le pass sanitaire européen ne doit pas être confondu avec le certificat de vaccination français. Dans les deux cas, ces documents permettront de prouver votre état de santé, mais seul le pass sanitaire pourra vous éviter la quarantaine si vous souhaitez quitter la France. De son côté, le certificat de vaccination français permet seulement d’accéder aux événements de plus de 1000 personnes.

Cependant, un convertisseur sera prochainement accessible sur l’application TousAntiCovid pour transformer votre certificat en pass sanitaire compatible sur tout le territoire européen. De plus, les personnes vaccinées depuis le 24 juin dernier n’auront aucune démarche à faire : en entrant leur QR code de vaccination sur l’application TousAntiCovid, ce dernier sera automatiquement converti au format européen.