Avec sa prise main simple et intuitive, la trottinette électrique Mi Electric Scooter (M365) de Xiaomi vous permet de profiter de déplacement rapides et ludiques avec un minimum de temps d’adaptation. Son régulateur de vitesse est idéal pour les néophytes, limitant la vitesse maximale ainsi que la force des accélérations de l’appareil.

En plus de cette accessibilité, la trottinette électrique dispose d’ une autonomie allant jusqu’à 30 km grâce à sa batterie d’une capacité de 7800 mAh le tout à une vitesse pouvant aller jusqu’à 25km/h (ou 18 km/h si vous activer le régulateur de vitesse. Des LEDs colorés sur le guidon sont là pour vous permettre de surveiller le niveau de charge, fini les pannes intempestives, soyez sûr de ne plus tomber en panne ! De plus, pour plus de sécurité, vous disposerez de phares ultra lumineux d’une portée de 6m à l’avant et d’un feu arrière rouge s’allumant dés que vous freinez. Le freinage est assuré par un système de frein à disque et d’ un système eABS assurant une distance maximale de freinage de 4m sur bitume.

Enfin, pour profiter au maximum de vos trajets, vous pourrez via l’application et la connexion Bluetooth, transformer votre téléphone en tableau de bord pour votre trottinette électrique pour accéder aux statistiques de vos trajets ou encore configurer différents paramètres. D’un poids de 12,5kg, la Mi Electric Scooter (M365) se plie en 3 secondes.