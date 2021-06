Grâce à NVIDIA, gardez votre pyjama en visioconférence

Vous pourrez également regarder la télé en pleine conférence, ni vu ni connu.

© NVIDIA

Il est neuf heures, toute votre équipe a du pain sur la planche, mais votre patron vous met la pression pour que vous assistiez à la réunion Zoom quotidienne. Problème : votre pyjama Spiderman, tenue de combat ultime pour affronter la morosité du lundi matin, ne serait pas du meilleur effet à l’écran. Qu’à cela ne tienne : en un clic, vous générez une image animée de vous-même dans votre plus beau costume. L’illusion est parfaite, vos collègues n’y voient que du feu, votre image corporate est sauvée, et votre matinée avec.

Un scénario qui en fera certainement rêver certains, rendu possible par Vid2Vid Cameo, un modèle d’intelligence artificielle créé par NVIDIA. Le concept ressemble à celui des deepfakes que l’on retrouve partout sur la toile aujourd’hui, à une différence près. Au lieu de faire correspondre les expressions d’une personne A au visage d’une personne B, on réalise l’opération sur sa propre photo. Cela revient plus ou moins à réaliser son propre deepfake en temps réel.

Encore mieux : ce système peut même ajuster l’angle de votre regard. De leur côté, vos collaborateurs verront une image frontale, comme si vous mainteniez le contact visuel en permanence… même si vous êtes en train de regarder votre série préférée sur un écran à côté de vous. Il ne manque plus qu’une option pour donner un air attentif à ceux qui s’endorment !

Une autre fonction permet de mapper son visage à un avatar 3D, qui s’animera en imitant le visage original. Un système déjà largement utilisé dans le monde de l’animation, mais aussi dans celui du streaming, par exemple. Mais ces applications, aussi drôles soient-elles, relèvent un petit peu du gadget.

Des performances impressionnantes

Il y a cependant une fonction qui présente un vrai intérêt concret : l’algorithme de compression utilisé. C’est une donnée importante, où il faut trouver un équilibre entre la qualité d’image, et la quantité de données à transmettre. L’objectif est de maximiser la première tout en minimisant la seconde.

Ce système de compression, basé sur l’intelligence artificielle, permet d’obtenir des résultats bluffants. À en croire la démonstration présentée à la fin de la vidéo ci-dessus, leur technique produit des résultats d’une qualité bien supérieure aux compressions réalisées à l’aide du codec H.264 (extrêmement répandu). Et le plus impressionnant, c’est que d’après NVIDIA, la compression basée sur l’IA permet de réduire la bande passante nécessaire d’un facteur 10 ! Non négligeable à l’échelle d’une grosse entreprise qui a beaucoup recours à ce mode de collaboration. Le papier de recherche correspondant est disponible ici. Vous pouvez tester vous-mêmes une version d’essai de ce système ici.