Dune : le film de Denis Villeneuve est à nouveau repoussé aux États-Unis

Aux États-Unis, Dune va prendre un peu de retard. La sortie française reste pour l’instant inchangée.

Tout vient à point à qui sait attendre, mais là, ça commence à faire long. Les fans des romans de Frank Herbert vont devoir attendre encore un peu avant de découvrir l’adaptation de Denis Villeneuve. En effet selon Variety, Warner Bros vient à nouveau de bousculer son programme pour les prochains mois. D’abord promis à une sortie en salle en décembre 2020, le long-métrage a dû patienter un peu avant de rejoindre la programmation des cinémas du monde entier en raison de la pandémie. Warner Bros a aussi misé sur une double diffusion aux États-Unis, sur HBO Max et dans les salles.

Depuis plusieurs mois maintenant, le rendez-vous était fixé au 1er octobre 2020 outre-atlantique. Désormais, il sortira le 22 octobre sur le sol américain. Ce report, léger donc, a été acté afin d’éviter la concurrence avec le nouveau James Bond : Mourir peut attendre, prévu pour le 6 octobre prochain en France.

Warner bouleverse son programme

D’ailleurs, le film de Denis Villeneuve n’est pas le seul long-métrage concerné par ce changement de programme. Le nouveau film de Clint Eastwood, baptisé Cry Macho, a également vu sa sortie avancée de quelques semaines. En France, pour le moment, la date de sortie reste inchangée. Le film est toujours prévu pour le 15 septembre prochain. Il sera également présenté en avant-première lors de la Mostra de Venise.

Pour rappel, Dune suit les aventures de Paul Atréides, qui après avoir été trahi par l’Empereur Shaddam IV, va venger sa famille et reconquérir la planète Dune. Au casting, on retrouvera Timothée Chalamet dans la peau du personnage principal. L’acteur franco-américain sera rejoint par Oscar Isaac (Star Wars : l’Ascension de Skywalker), Rebecca Ferguson (Mission impossible : Rogue Nation) et Jason Momoa (Aquaman). Zendaya (Spider-Man : Far from Home), Josh Brolin (Deadpool 2) et Dave Bautista (Les Gardiens de la galaxie) viennent clôturer cette prestigieuse liste d’acteurs. Derrière la caméra, c’est le réalisateur de Blade Runner 2049 Denis Villeneuve qui œuvrera. Hans Zimmer composera quant à lui la musique originale.