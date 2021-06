Disney+ : ce qu’il ne fallait pas louper dans l’épisode 3 de Loki

On est déjà à mi-parcours et la série Loki n’a pas encore livré tous ses secrets. Ce nouvel épisode regorgeait d’easter eggs et d’indices sur l’intrigue qu’il ne fallait pas louper. On fait le point.

© Disney

Déjà trois semaines que Loki ravit les passionnés de voyages temporels et de dieux malicieux avec son intrigue ambitieuse et qui on doit bien l’avouer ne sent pour l’instant pas trop le réchauffé. Ce nouvel épisode s’inscrit dans cette même lignée et apporte son lot de révélations sur l’intrigue et l’univers. On fait le point.

Découvrir Loki sur Disney+

Lady Loki, n’est pas Lady Loki

Le MCU ne se prive pas de prendre quelques libertés face à ses écrits fondateurs et ce nouvel épisode ne fait pas exception. Il sert à nous présenter plus en détail l’antagoniste principale, que l’on avait associé à Lady Loki. Mais ne vous y trompez pas , malgré ses cornes et son look étrangement similaire à celui du frère de Thor, il ne s’agit pas là de l’alter ego féminin de Loki (enfin pas tout à fait). Dans ce nouvel épisode, on apprend que le personnage introduit dans l’univers n’est autre que celui d’une certaine Sylvie.

Alors si son nom ne vous dit rien, c’est normal puisqu’elle est bien plus célèbre auprès des amateurs de comics sous le nom de l’Enchanteresse. Dans les comics, elle apparaît pour la première fois en 2009 avec Dark Reign : Young Avengers. Son personnage est une humaine tout à fait banale qui vit dans une petite ville d’Oklahoma jusqu’à ce que les Asgardiens s’y installent. Loki va ensuite lui offrir des pouvoirs juste pour le plaisir de modifier la vie d’une humaine. Elle deviendra alors l’Enchanteresse et utilisera ses pouvoirs au service du mal, même si elle essaiera de rejoindre les Avengers.

Dans la série, le propos semble un peu plus nuancé même si les motivations du personnage sont encore tenues secrètes. On sait simplement que comme Loki elle souhaite atteindre l’endroit où se cache les Gardiens du temps. Notons néanmoins qu’elle semble bien être une version alternative de Loki et avoir vécu peu ou prou les mêmes épreuves que le personnage que l’on connaît.

Loki est le premier personnage officiellement bisexuel du MCU

Dans le premier épisode, on comprenait que Loki était “gender fluid” grâce à un dossier de la TVA. Un constat qui n’a rien de surprenant quand on sait qu’il peut prendre n’importe quelle forme ou apparence grâce à ses pouvoirs. Mais voilà, le dieu devient également le premier personnage ouvertement bisexuel du MCU, en témoigne une réplique de ce troisième chapitre. “Un peu des deux”, voilà qui est clair. Dans les comics, sa sexualité est particulièrement mentionnée dans Loki : Agents of Asgard. Reste à voir désormais comment ces nouvelles informations feront avancer l’intrigue.

La TVA ment à ses employés

Miss Minute est-elle à la solde des vrais méchants ? Comme on pouvait s’en douter, Lady Loki (Sylvie) n’est sans doute pas l’antagoniste annoncée. Malgré ses airs d’ANPE temporelles, la TVA n’est peut-être pas si bien intentionnée. Dans ses aventures, Loki découvre que les Gardiens cachent un lourd secret à ses différents employés, ils n’ont pas été créés pour faire régner la paix temporelle.

En effet, en plongeant dans l’esprit de l’un des agents de la TVA, Sylvie a découvert qu’elle avait vécu une autre vie sur Terre. Il s’agirait donc de Variant dont la mémoire a été effacée. Ils semblent avoir été asservis pour protéger la timeline sacrée. Ainsi, on peut imaginer que la passion de Mobius pour les jet-ski soit la réminiscence d’une vie passée à sillonner la côte californienne à bord d’un scooter des mers.

À Asgaard, on casse des verres

Ce nouvel épisode, qui regorge de référence à la pop culture comme celle faite à Kill Bill Volume 2, n’a pas manqué d’adresser un petit clin d’œil à la saga dont elle s’inspire. À bord du train, Loki commande un autre verre en le fracassant au sol et en criant “un autre”. Cette scène est évidemment une référence à une séquence du premier opus, lorsque Thor demande un autre café en jetant la tasse à travers la pièce.

Découvrir Loki sur Disney+