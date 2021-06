Hébergement web : Hostinger casse les prix, son offre est extra

L'hébergeur web Hostinger brade l'ensemble de ses hébergements. On vous donne plus de détails sur les remises disponibles.

L’utilisation d’un hébergement web de qualité est primordial si vous avez pour objectif de mettre en ligne un site Internet ou une boutique en ligne. Oui mais voilà, il est difficile de s’y retrouver tant il existe de solutions qui semblent similaires sur le marché.

Ceci étant dit, vous ne pouviez pas mieux tomber car à la suite, nous allons vous présenter les offres promotionnelles actuellement proposées par l’un voire le meilleur hébergeur web français du moment : Hostinger.

Les raisons qui font d’Hostinger un excellent hébergeur web

Comme vous pouvez vous en douter, si nos experts pensent que Hostinger fait partie des meilleurs hébergeurs, c’est car il propose énormément de choses intéressantes.

La chose la plus importante à nos yeux, c’est le fait qu’il va garantir de bonnes performances pour votre site (temps de chargement et uptime de celui-ci).

D’un point de vue fonctionnalités, l’hébergeur n’est pas non plus en reste, et cela malgré le fait qu’il propose des hébergements web pas très chers. Avec la plupart de ses hébergements (peu importe le type), vous allez pouvoir bénéficier d’un nom de domaine gratuit, de certificats SSL offerts, de crédit utilisable pour faire une campagne Google Ads, d’un accès à Cloudflare, ou encore la possibilité de profiter du système LiteSpeed (avec son plugin LiteSpeed Cache).

Il est aussi bon de noter que l’hébergeur met à disposition une application qui va vous donner la possibilité d’installer énormément de CMS différents – dont WordPress, Joomla, Drupal… – de manière simple et rapide.

Qu’en est-il du support client ? Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à une fonction de chat en ligne. C’est le seul moyen de contact offert, ce qui nous a un peu surpris à la base. Maintenant, grâce à lui, vous serez en mesure d’obtenir des réponses vraiment rapides, le tout en français.

Hostinger propose aussi une base de connaissances complète sur son site. Vous retrouverez dans celle-ci de nombreux tutoriels, guides, et questions/réponses.

Promo à durée limitée : profitez de 70% de réduction

Maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir vous parler un peu plus des promotions en cours chez l’hébergeur Hostinger.

Peu importe le type d’hébergement que vous visez, sachez qu’il va être en promotion chez l’hébergeur.

Pour bénéficier des remises les plus conséquentes (allant jusqu’à -70%), la seule chose que vous aurez à faire est de vous engager sur plusieurs années auprès de l’hébergeur web.

Histoire d’imager nos propos, en optant pour l’hébergement mutualisé Premium et un engagement sur 4 années, vous pourrez économiser plus de 200€ ! Il est possible d’économiser encore un peu plus d’argent en utilisant notre code promotionnel JOURNALDUGEEK.

Il faudra juste penser à le renseigner dans la case correspondante avant de valider votre commande.

Votre site est déjà hébergé ailleurs et vous souhaitez changer de crèmerie ? Cela ne va poser aucun problème, surtout du fait que Hostinger propose une migration gratuite d’un site Internet. Vous n’aurez qu’à donner quelques informations afin que le support de l’hébergeur se charge du transfert pour vous.

Nous devons encore mentionner une chose : Hostinger propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours avec chacune de ses offres. Elle est sans conditions, ce qui va vous donner la possibilité de tester l’hébergeur sans prendre le moindre risque.

