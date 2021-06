Netflix dévoile le programme de la WitcherCon

Le 9 juillet prochain, la saga The Witcher sera à l’honneur. Netflix et CD Projekt vont consacrer une série de conférences à l’univers imaginé par Andrzej Sapkowski. On pourrait avoir des nouvelles de la saison 2 de la série.

La WitcherCon va ouvrir ses portes à tous les amateurs de sorcellerie, de séries et de jeux vidéo. Le 9 juilllet prochain, en ligne, Netflix et CD Projekt vont organiser un événement dédié au sorceleur et à son univers. Parmi les activités prévues par les deux entreprises, on retrouve évidemment une variété de tables rondes autour de la saga vidéoludique et sa conception. Dans Memories from the Path : Stories Behind The Witcher Games, les développeurs discuteront de la manière de donner la vie à des histoires dans un univers numérique. Dans Monster Slayer : Live the Life of a Witcher, l’équipe de Spokko aidera les joueurs et joueuses à devenir des tueurs de monstres en présentant leur nouveau RPG en réalité virtuelle et géolocalisé.

Disponible à la fois sur Twitch et YouTube, la WitcherCon sera diffusée à partir de 19 h le 9 juillet prochain. Un deuxième stream sera organisé à 3 h du matin, le 10 juillet. Plus aucune raison de louper l’événement donc.

Des nouvelles de la série Netflix ?

Pour l’instant, Netflix reste discret sur les informations qui vont être divulguées lors de ce WitcherCon. Pour rappel, après une saison 1 couronnée de succès, toute l’équipe de The Witcher se prépare à faire son grand retour. Aucune date de sortie officielle n’a encore été communiquée et ce n’est visiblement pas pour tout de suite. Le tournage s’étant clôturé il y a quelques semaines à peine, il faudra sans doute s’attendre à découvrir cette seconde salve d’épisodes à la fin de l’année. On pourrait néanmoins avoir droit à de premières images dès ce 9 juillet.