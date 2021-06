Legend of Mana : Square Enix officialise la production d’un anime

Mais ce n’est pas tout puisqu’il semblerait qu’un tout nouvel épisode de la franchise sois actuellement au début de son développement également.

Square Enix a fait de nombreuses annonces concernant sa franchise Mana. Après avoir annoncé quelques nouveautés du côté des jeux mobiles, le regard du studio s’est davantage porté sur le petit écran ainsi que sur la branche principale de la licence. En effet, Masaru Oyamada, producteur des jeux Mana, a vaguement évoqué la production d’un titre inédit à la franchise et que nous ne devrions pas voir sur nos consoles ou mobiles d’ici un moment.

Pour cause, le développement du jeu a tout juste commencé et aucun trailer n’a pu être dévoilé lors du live de Square Enix. Il se passera donc quelques mois, voire même quelques années, avant que nous ayons des nouvelles de ce prochain opus, au titre encore inconnu au bataillon. Nous ne savons même pas encore sur quelle plateforme il sortira.

L’adaptation sérielle est d’ores et déjà sur les rails

Dans un tout autre domaine, le studio a également annoncé l’arrivée d’un animé a l’effigie du jeu Legend of Mana qui sortira sur nos petits écrans à une date encore inconnue. Il s’intitule Legend of Mana : The Teardrop Crystal et sera produits par la branche nippone de Warner Bros. L’animation sera quant à elle l’œuvre du studio japonais Graphinica en partenariat avec Yokohama Animation Lab.

Quant au contenu de l’animé, Square Enix n’a pas été très généreux en détails et laisse pour le moment planer le suspense. On ne sait pas encore si la trame reprendra la narration de manière fidèle ou si elle prendra des libertés créatives de ce côté là. Par ailleurs le remaster du quatrième opus de la franchise Mana vient de sortir sur Nintendo Switch ce 24 juin dernier. Il est disponible à l’achat au prix de 29,99€. Il s’agit d’un remaster en HD du titre Legend of Mana sorti originellement en 1999.