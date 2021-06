Mars : la NASA repère des dizaines de “lacs” souterrains

Espace Par Antoine Gautherie le 29 juin 2021 à 16h00

Après un premier en 2018, des dizaines de nouveaux "lacs" ont été identifiés sous le pôle Sud de Mars. Reste à savoir s'il s'agit bien d'eau, et si celle-ci est liquide ou non... et dans le cas contraire, d'identifier de quoi il s'agit.

Une superbe image du pôle Sud de Mars, avec sa couverture de glace d'eau et de dioxyde de carbone. © ESA/DLR/FU Berlin/Bill Dunford