Windows 11 : la bêta est disponible, voici comment la tester

Windows 11 est désormais disponible en version de test via le programme Windows Insider. Pour poser les yeux et la souris sur cette nouvelle mouture avant tout le monde, il suffit de quelques étapes.

© Microsoft

Quelques jours après la fuite d’un premier build puis sa présentation officielle, Windows 11 est enfin disponible sous la forme d’une bêta publique, l’occasion pour les plus curieux d’aller se frotter au nouvel OS. Pour l’instant, les fichiers ISO ne sont pas encore disponibles au téléchargement, mais si vous souhaitez vraiment tester la nouvelle mouture, c’est tout de même possible.

Il faut pour l’instant passer par une mise à jour de Windows 10. Voici la procédure pas à pas, mais attention, il s’agit d’une version tout sauf définitive, qui peut donc comporter un certain nombre de bugs potentiellement importants. Cette version est prévue pour se faire une idée des nouvelles fonctionnalités, pas pour devenir l’OS de votre machine principale dès aujourd’hui. Envisagez plutôt de le tester sur une machine secondaire, que vous n’utilisez pas pour des tâches importantes.

Rendez-vous dans le panneau Paramètres (Windows + I)

Rendez-vous dans Mises à jour et sécurité

Sélectionnez Programme Windows Insider

Si vous avez désactivé certaines options de diagnostic désactivées, Windows pourrait exiger que vous les activiez avant de continuer

Cliquez ensuite sur Commencer, sélectionnez votre compte Microsoft pour rejoindre le programme Microsoft Insider. Vous devrez certainement redémarrer votre PC.

Retournez ensuite sur le panneau Paramètres (Windows + I), puis retournez sur Mises à jour et sécurité, et rendez-vous cette fois dans Windows Update.

Lorsque vous recherchez de nouvelles mises à jour, vous devriez trouver Windows 11 Insider Preview 10.0.22000.51, à moins que celle-ci ne soit mise à jour entre temps.

Il ne vous reste plus qu’à l’installer et à redémarrer votre machine une fois de plus pour accéder à la bêta. Voilà, le tour est joué : vous pouvez désormais aller titiller la nouvelle interface qui sera bientôt déployée auprès du grand public.

Soyez sûr de votre fait

Vous pouvez toujours sortir du programme Insiders : pour cela, rendez-vous dans le panneau Paramètres (Windows +I), dans Mises à jour et sécurité, Programme Windows Insider, et cochez “Arrêter de recevoir les versions d’évaluation”. Attention, cette mise à jour est irréversible, et cette action ne désinstalle pas la version d’essai.

Si vous rencontrez un souci avec cette version, vous serez donc coincé avec ! Pour revenir aux mises à jour grand public, il existe deux solutions. La première est de réinitialiser votre PC, ce qui n’est évidemment pas souhaitable. La seconde est d’attendre que les mises à jour grand public rattrapent cette version bêta, ce qui pourrait prendre du temps. Vous l’aurez compris : n’installez pas de bêta si vous n’êtes pas sûr de votre coup !