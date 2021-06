Nikon souffle un vent de nostalgie avec le Z fc, un hybride retro à petit prix

Nikon combine le meilleur de l’ancien et du nouveau avec le Nikon Z fc, un hybride APS-C doté du look dans anciens reflex de la marque.

© Nikon

Les amateurs de photographie se souviennent certainement du look inimitable des anciens reflex argentiques de Nikon. Mais si ces appareils font aujourd’hui d’excellents éléments de décoration, ils sont largement dépassés techniquement, laissant les nostalgiques de marbre face à des boîtiers modernes tous plus communs les uns que les autres. Nikon a entendu vos prières, et exauce le souhait des amateurs d’objets retro avec un appareil qui devrait mettre tout le monde d’accord : le Nikon Z fc.

Un hybride moderne dans le corps d’un ancien reflex

La promesse de ce Nikon Z fc ? Mélanger le look iconique des anciens reflex de la marque avec les capacités photo/vidéo des hybrides actuels. Le meilleur des deux mondes, en somme. Le boîtier du Z fc ressemble ainsi à s’y méprendre à une ancienne gloire de la firme nippone, le Nikon FM2.

Néanmoins, à l’intérieur de ce châssis retro, on retrouve bien un appareil de 2021. Le Nikon Z fc nous propose ainsi un capteur APS-C de 20,9 MP avec une plage de sensibilité s’étalant de 100 à 51 200 ISO, un autofocus à détection d’oeil, un viseur OLED de 2,36 MP ou encore un écran LCD monté sur rotule. Les vidéastes devraient également y trouver leur compte puisque le Nikon Z fc est capable de filmer jusqu’en 4K à 30 i/s, et en 1080p jusqu’en 120 i/s.

La connectique est également plutôt fournie, avec un port HDMI, un port USB-C, une prise micro, WiFi, Bluetooth, et bien sûr un port carte SD pour enregistrer ses clichés. Enfin, Nikon profite de cette annonce pour présenter deux nouvelles optiques, le Nikkor Z DXZ DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR en argent et le NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE, idéales pour accompagner ce nouvel hybride.

Le Nikon Z fc sera disponible fin juillet au prix de 999€, boîtier nu.