Pokémon : comment savoir si une carte est authentique ?

Face au succès des cartes Pokémon, de plus en plus de contrefaçons se retrouvent en vente sur les plateformes en ligne.

© federicoghedini via Pixabay

Si leur popularité ne s’est jamais réellement estompée depuis les années 90, les cartes Pokémon connaissent un nouveau succès grandissant depuis quelques mois. Sur les plateformes de revente en ligne notamment, le jeu de cartes s’arrache à prix d’or, au point de pousser eBay à revoir sa politique de vente. Car qui dit marché florissant, dit évidemment contrefaçon. Sur certains sites de ecommerce comme AliExpress, les fausses cartes rares se vendent à des prix défiant toute concurrence, et le phénomène n’a d’ailleurs pas échappé aux influenceurs et autres candidats de téléréalité, qui font depuis peu la promotion du phénomène (illégal) sur les réseaux sociaux.

Pour les collectionneurs, l’achat de cartes d’occasion peut donc rapidement devenir un casse-tête. Alors, comment être sûr que le Rayquaza Gold Star qui vous fait de l’œil est authentique ? Premier réflexe, conseille le site Zenmarket, spécialisé dans l’achat et la vente de produits japonais, étudier la carte en détail : police de caractère, couleurs, orthographe, bordures… le mieux est d’avoir autant de photos que possible de l’objet pour éviter la mauvaise surprise au déballage.

Une bordure nette et précise

Ainsi, une fausse carte Pokémon sera fabriquée différemment d’une authentique. À commencer par ses bordures irrégulières et crantées, qui donneront l’impression d’avoir été perforées “directement sur une feuille de carton”, et qui présenteront parfois des défauts d’alignement avec l’illustration.

Attention aux fautes !

Après avoir inspecté d’éventuels défauts de fabrication d’une carte, on s’attaque à son contenu. Les fausses cartes utilisent généralement des typographies légèrement différentes des vraies. L’emplacement de certains éléments textuels peut aussi différer légèrement, mais l’une des erreurs les plus communes des faussaires reste les fautes d’orthographe. Ainsi, “Pokémon” prend toujours un accent, même en anglais. Dans tous les cas, prenez le temps nécessaire pour lire tout le contenu de la carte, et n’hésitez pas à comparer cette dernière avec un modèle authentique (idéalement provenant du même set). Attention aussi aux symboles d’énergie, qui peuvent se retrouver mal centrés, trop gros ou parfois même manquants. Le dos d’une carte peut aussi être un bon indicateur de l’authenticité de cette dernière.

D’occasion ou pas, restez vigilants

Lorsque vous investissez dans des cartes neuves, faites aussi attention à l’emballage. Chaque boite authentique est en effet recouverte d’une couche de film plastique officiel avec des Pokéballs imprimées dessus. Pour ceux qui préfèreraient investir dans de la seconde main, la vigilance reste aussi de mise. Attention aux défauts et aux incohérences d’impression, ainsi qu’aux traces d’usures. En effet, plusieurs fabricants peu scrupuleux fabriquent leurs cartes directement “abîmées” pour leur donner un aspect plus authentique.

Les effets holographiques

Concernant les cartes brillantes, on vous conseille de redoubler de vigilance. D’abord en vous assurant que la carte holographique que vous vous apprêtez à acheter existe bel et bien. Les fabricants de contrefaçons ne prennent en effet pas toujours la peine de vérifier ce détail. De plus, la feuille holographique varie selon le Pokémon, il conviendra donc de s’assurer que le bon motif est associé au bon monstre de poche, et qu’il est correctement posé. Concernant les cartes GX, attention aussi à leur texture particulière, que l’on ne retrouve généralement pas sur les fausses cartes.