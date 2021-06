Instagram veut permettre à tout le monde d’intégrer des liens en story

Jusqu’à présent réservée aux influenceurs via les liens swipe-up, la fonctionnalité est actuellement en phase de test pour tous les utilisateurs et utilisatrices du réseau social.

© Geralt via Pixabay

Instagram continue sur sa lancée, et entend bien enrichir sa plateforme de nouvelles fonctionnalités destinées aux influenceurs en herbe. Alors que certains peuvent d’ores et déjà profiter de la publication de photos et vidéos directement depuis leur PC, le réseau social entend désormais offrir à tous un avantage jusqu’alors réservé à ses abonnés les plus influents : la possibilité de mettre un lien en story.

Jusqu’à présent, seuls les utilisateurs de plus de 10 000 abonnés pouvaient proposer des liens en story à leurs abonnés, uniquement via la fonction swipe-up de la plateforme. Une situation qui pourrait rapidement changer, puisqu’hier, l’entreprise a annoncé qu’elle testait actuellement un nouveau mode de partage de lien en story, via les stickers. Plutôt que de devoir glisser vers le haut pour découvrir les derniers bons plans de vos influenceurs préférés, ces derniers pourront prochainement utiliser des autocollants qu’il suffira de tapoter pour être redirigé sur la page en question.

Des liens pour tous

S’il n’est pas vraiment révolutionnaire, ce changement devrait pourtant s’accompagner d’une nouveauté de taille, puisque ces stickers ne seront soumis à aucune condition préalable pour pouvoir être utilisés. Les liens en swipe-up devraient donc rester l’apanage des seuls utilisateurs certifiés, mais tout le monde sera désormais en mesure de partager ses bons plans ou ses pages web préférées depuis sa story. Une bonne nouvelle aussi pour les petites marques, qui pourront désormais partager plus facilement leurs produits ou services. Dans une interview pour le site de The Verge, Vishal Shah, chef de produit Instagram précise que si ces liens pourraient remplacer les swipe-up à l’avenir, la fonctionnalité est encore en phase de test. Il s’agit pour le moment d’évaluer comment les utilisateurs et les créateurs de contenus se comportent face à cette nouveauté. Aucune date de déploiement général n’a encore été annoncée.