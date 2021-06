K-pop : les robots de Boston Dynamics se déhanchent sur du BTS

Et si l’avenir de la musique était le boys band de robots ? Dans une récente vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les machines de Boston Dynamics nous offrent une chorégraphie digne des meilleurs groupes de K-pop.

© Hyundai / Boston Dynamics

On savait déjà que les robots de Boston Dynamics étaient capables de danser bien mieux que la plupart d’entre nous. Cette fois, l’entreprise récemment acquise par Hyundai Motor Group voit plus grand, et s’attaque à un monument de la musique coréenne : les BTS. Le boys band n’est plus à présenter, puisque depuis déjà plusieurs mois, il explose régulièrement les records de YouTube. Son dernier single en date, Butter, a ainsi été visionné plus de 112 millions de fois, seulement 24 heures après sa mise en ligne.

Pour célébrer l’arrivée de Boston Dynamics chez Hyundai, c’est finalement sur IONIQ : I’m on it que le boys band a réalisé quelques pas de danse aux côtés des machines de l’entreprise. Comme d’habitude, le résultat est aussi bluffant qu’étrange à regarder. Les robots sont parfaitement synchronisés, et offrent à la chorégraphie réalisée par Spot, le chien mécanique de Boston Dynamics une dimension complètement hypnotisante, sans doute aidée par l’angoissant bras mécanique aux allures de serpent sur leur dos.

Hyundai capitalise sur Boston Dynamics

Après avoir officialisé le rachat de Boston Dynamics, Hyundai veut logiquement profiter au maximum de son investissement. Avant d’intégrer l’entreprise robotique à ses projets à long terme, et notamment à son virage vers une mobilité plus verte, le constructeur automobile vient de s’offrir un joli coup de communication, en mélangeant l’un des groupes musicaux les plus en vogue du moment, et les robots les plus populaires de la sphère Internet. Publiées hier, les deux vidéos imaginées par Hyundai et Boston Dynamics cumulent déjà plus de 430 000 vues.