Soldes Samsung : voici 5 offres à ne rater sous aucun pretexte

Les soldes ont démarré chez Samsung et la marque propose pléthore de réductions pour l'occasion. Voici les 5 à ne surtout pas manquer.

Les soldes sont lancées chez Samsung et la boutique nous réserve de belles surprises pour l’occasion. La firme coréenne a décidé de lancer une série de promotions très intéressantes sur de nombreux produits, à commencer par ses smartphones, mais aussi d’autres références. Voici 5 promotions que vous ne voulez pas rater.

Galaxy S21 : des smartphones premiums à prix plus doux

Commençons par les smartphones les plus premiums de la firme : les Galaxy S21. Ce sont aujourd’hui les meilleurs téléphones de Samsung, et comme tous les smartphones premiums, ils ne sont pas forcément accessibles à toutes les bourses. Ils le deviennent un peu plus à l’occasion des soldes d’été puisque les trois modèles profitent d’une remise immédiate.

Le Galaxy S21 a droit à 60 euros de réduction pour tomber à 699 euros. Samsung ne l’a jamais affiché plus bas, c’est donc une bonne occasion à saisir si vous souhaitez mettre la main le “petit premium” de Samsung.

Si vous préférez les modèles avec des écrans plus grands, les S21+ et S21 Ultra ont droit à une réduction encore plus importante : 160 euros. Vous pouvez donc vous offrir le Galaxy S21+ pour seulement 899 euros. Là encore, c’est un excellent prix. Dans le cas du S21 Ultra, son prix tombe à 1099 euros.

Pour rappel, les S21 concentrent toute l’expertise de Samsung en matière de téléphonie. Que cela soit l’écran AMOLED 120 Hz, la puissance du processeur Exynos, ou encore des parties photo qui comptent actuellement parmi les meilleures du marché, particulièrement sur le Galaxy S21 Ultra qui accomplit des merveilles sur ce point.

Par ailleurs, sachez que Samsung consent à un bonus reprise de 100 euros pour faire encore baisser le prix de smartphones, à condition de faire reprendre votre ancien terminal par Samsung. En fonction du modèle que vous enverrez et de son état, vous pourrez ainsi prétendre à une remise pouvant aller jusqu’à 452 euros dans le meilleur de cas. Cela permet par exemple de s’offrir le Galaxy S21+ pour seulement 447 euros.

Galaxy A21S et A31 : des réductions et des cadeaux

Samsung ne brade pas que ses vaisseaux amiraux, la série Galaxy A est également à prix réduit et notamment les modèles les moins coûteux de la gamme. Ils sont désormais particulièrement bon marché pendant ces soldes. Ainsi, le Galaxy A21s, s’approche dangereusement de la barre symbolique des 150 euros, à 159 euros très exactement. Cette petite somme vous permettra d’acquérir un smartphone pourtant déjà bien doté au regard de son prix : capteur principal de 48 mpx, écran 6,5 pouces, processeur Exynos 850 et 32 Go de stockage. Le tout alimenté par une batterie 5000 mAh. De plus, Samsung vous offre une coque de protection pour l’achat du smartphone. Le Galaxy A31, légèrement plus performant, profite également de cette coque offerte.

Gamme Galaxy Z : les prix prennent le pli

La gamme Galaxy Z est celle des smartphones pliables de Samsung. Elle est composée en ce moment des Galaxy Z Flip et Z Fold2. Si l’aventure d’un téléphone avec un écran pliant vous tentait, elle n’est plus aussi coûteuse qu’auparavant : le Galaxy Z Flip perd 360 euros pour arriver à 999 euros, tandis que le Z Fold2 perd 300 euros, à 1499 euros.

Rappelons que si les deux smartphones sont équipés d’écrans pliables, ils ne font pas de la même façon. Le Z Flip utilise son écran pour gagner en compacité. Comme les téléphones à clapet d’antan, il se déploie sur l’horizontale pour obtenir un smartphone classique. Le Fold2 se déplie comme un livre pour atteindre un facteur de forme digne d’une tablette grâce à l’écran intérieur. Le terminal plié, l’écran principal est celui avec lequel on interagit au quotidien, comme un combiné traditionnel.

Galaxy Note 20 : les prix sont stylets

La gamme Galaxy Note 20, les derniers représentant en date de la série, sont eux aussi en promotion. Ces smartphones qui ont la particularité d’être livrés avec un stylet sont un peu moins uniques maintenant que les S21 prennent en charge le S-Pen. Ils restent cependant au demeurant des smartphones très performants et toujours avec ce supplément d’âme pour dessiner. Pour les soldes :

Les deux modèles se distinguent principalement sur l’écran avec une version Ultra plus grande et avec un écran 120 Hz, et sur la partie photo avec un capteur principal de 108 mpx en sa faveur également. Pour le reste, ce sont des smartphones très complets et toujours techniquement assez largement à jour. On regrettera toutefois l’absence de 5G pour la version classique.

TV Samsung : le QLED à prix canon

Enfin, pour les soldes, plusieurs téléviseurs issus de la gamme 2021 sont à prix réduit… y compris des TV Neo QLED justement sortis cette année. Cette nouvelle technologie basée sur les Mini LED permet d’améliorer contraste et luminosité, tout en conservant les éclatantes couleurs du QLED. Commençons d’ailleurs par ces derniers avec la gamme la gamme QN85A 2021 qui profite de réductions allant jusqu’à 800 euros en cumulant remise immédiate et offre de remboursement.

Cette série QN85A se décline en quatre diagonales 55, 65, 75 et enfin 85 pouces. Toutes offrent des dalles 4K UHD, HDR 10+ et HLG à 120 Hz et compatibles AMD FreeSync Premium Pro, parfaites pour les PS5 et Xbox Series X. Vous y trouverez également une partie audio compatible OTS (Object Tracking Sound) avec deux haut-parleurs pour une puissance de 60W. Enfin, elles sont propulsées par le processeur Neo Quantum 4K avec l’interface Tizen.

Promotion intéressante sur The Frame 2021 avec des réductions pouvant aller jusqu’à 400 euros en cumulant remise immédiate et offre de remboursement.De plus, Samsung offre l’installation et la fixation au mur. C’est une très bonne idée pour ce téléviseur qui prend justement tout son sens une fois au mur, puisque c’est ainsi que l’illusion d’avoir un tableau sera la meilleure grâce à l’accroche murale “no gap” et le boitier OneConnect. Toute la connectique est ainsi déportée, seul un fin câble quasi transparent est visible, il fait transiter l’image, le son et l’alimentation. Pour rappel, The Frame 2021 embarque notamment un écran QLED 4K HDR et 120 Hz (sauf sur les versions 43 et 50 pouces). Il ira donc lui aussi très bien avec votre PS5 ou Xbox Series X. Les gamers esthètes apprécieront.

D’autres modèles de téléviseurs sont également à prix réduit ainsi que des barres de son pour les accompagner. Vous pourrez retrouver toutes les promotions sur la boutique officielle Samsung.

