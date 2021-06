Quentin Tarantino a envisagé un reboot de Reservoir Dogs pour son dernier film

En pleine promotion pour son premier roman, Quentin Tarantino est revenu sur la fin de sa carrière et le projet de son dernier film.

© WE Production

10 et c’est tout. Depuis longtemps, maintenant, le réalisateur de Pulp Fiction entend mettre fin à sa carrière après dix long-métrages. Si Once Upon A Time in Hollywood était sa neuvième réalisation, il ne reste plus qu’un petit film à Quentin Tarantino pour marquer le 7e art à jamais.

Il confie à Bill Maher : “Je connais l’histoire du cinéma et je sais que les réalisateurs n’améliorent pas leur jeu avec les années. Mais en même temps, travailler trente ans, faire autant de films et une très longue carrière. Je lui ai donné tout ce que j’ai”.

Mais alors que l’on imaginait déjà le scénariste et cinéaste pondre une aventure inédite, il explique avoir envisagé “faire un reboot de Reservoir Dogs pour son dernier film.” Pour autant, que les fans se rassurent, il a rapidement écarté cette idée. Malheureusement, c’est là que s’arrêtent les confidences du cinéaste. Il n’a pas évoqué son prochain projet, ni même si celui-ci est en cours de développement. Il faudra sans doute patienter encore un peu pour en avoir le cœur net.

Une nouvelle carrière à la télévision

Pour autant, si Quentin Tarantino entend bien renoncer au cinéma après sa dixième œuvre, il ne compte pas prendre sa retraite pour autant. Il pourrait mettre ses talents de scénariste et de réalisateur au service d’un nouveau médium, sans doute celui de la télévision. Dans le même temps, Tarantino va expérimenter les joies de l’écriture. Le 18 août prochain en France, il publiera son premier roman tiré de son film Once Upon a Time in Hollywood. On retrouvera bien évidemment les personnages incarnés par Margot Robbie, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt.

