Idéal pour la rentrée, ce PC portable avec Office est à prix mini pour les soldes

S’il est de coutume de faire ses achats de rentrée juste avant l’arrivée sur les bancs de la fac. Mais pourquoi ne pas prendre les devants et vous équiper à moindre prix à l’occasion des soldes, surtout lorsque l’on est étudiant avec des revenus limités ? Cdiscount propose aujourd’hui un PC portable HP à tout petit prix : 329 euros, et prêt à l’emploi puisqu’il est proposé dans un pack avec Microsoft Office 365 et une sacoche de transport.

HP 15s-eq1079nf : un PC pour la bureautique

À ce prix le HP 15s-eq1079nf ne dispose évidemment pas d’une configuration musclée, mais évite l’écueil des processeurs Intel bas de gamme au profit d’une puce AMD Ryzen 3 3250U à 2,6 GHz avec 4 Go de mémoire vive. Ce n’est pas un foudre de guerre, mais le couple sera en mesure d’encaisser les tâches bureautiques courantes : traitement de texte, présentation, etc.

C’est donc aux étudiants qui vont manipuler ce genre de données qu’il faut réserver la machine. Si vous étudiez le graphisme, le montage vidéo ou des fichiers 3D, passez votre chemin. En revanche, si vous vous lancez dans des études de droit, de lettres ou des matières similaires il pourra faire l’affaire sans problème.

Son écran de 15 pouces lui confère un certain confort, mais attention la définition de l’écran est limitée à 1366 x 768. Cela veut dire que vous n’aurez pas énormément d’espace pour travailler sur de multiples fenêtres en même temps. Encore une fois, c’est une machine d’entrée de gamme qui, pour tenir son prix, doit forcément faire des concessions techniques.

On appréciera en revanche la présence d’un SSD de 128 Go. C’est assez pour les documents, mais surtout c’est un SSD. Cela promet donc un démarrage relativement rapide lorsque vous arriverez en cours. Pour ce qui est de l’autonomie, HP annonce “jusqu’à 7,25 h”. En pratique, cela veut dire que vous pourrez rester loin d’une prise la majorité du temps, mais devrez parfois passer par la case recharge tout de même lors des longues journées.

À noter que la machine est livrée avec Windows 10 “en mode S”. Une version allégée de l’OS de Windows adaptée aux configurations un peu plus légères, mais il est possible de passer sur une version classique très simplement en cas de besoin. Le PC est livré avec sa housse de transport pour le protéger et loger quelques documents à ses côtés.

