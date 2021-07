Volvo présente le Concept Recharge, son futur crossover électrique

Un véhicule qui pourrait préfigurer de la future identité de la marque, une fois sa transition vers le tout-électrique achevée.

Lorsqu’on parle de voiture électrique aujourd’hui, Tesla s’invite souvent dans la discussion. Pourtant, l’entreprise d’Elon Musk n’est pas la seule à travailler dur sur ce segment. C’est aussi le cas de Volvo, qui prévoit même de devenir un constructeur 100 % électrique d’ici 2030. Une transition ambitieuse, mais l’engagement est pris et la volonté semble être là. En attendant de retirer définitivement les énergies fossiles de son catalogue, le constructeur suédois présente déjà ce qui pourrait être l’un de ses prochains modèles : le Concept Recharge.

Un vaisseau spatial sur quatre roues

Ce véhicule électrique à mi-chemin entre le SUV et le break au look de navette spatiale semble taillé dans un seul et même bloc. À l’intérieur, son grand écran tactile trône fièrement au centre de l’habitacle. Très ouvert et épuré, celui-ci semble aussi incroyablement spacieux. Le mode de fixation des sièges (un seul pied central) a l’air de libérer beaucoup d’espace, ne serait-ce que visuellement.

La planche de bord est très fine, et l’espace pour les jambes n’est pas cloisonné entre le pilote et le passager. Un risque de sécurité ? Peut-être, mais aussi la promesse d’avoir énormément d’espace pour vos gambettes. L’ensemble ressemble presque autant à une pièce à vivre qu’à un habitacle d’auto. Une impression accentuée par le toit panoramique et les portières qui s’ouvrent à partir du centre. Ajoutez à ces formes l’omniprésence de ce qui semble être du tissu, et on obtient un curieux mélange d’ambiance zen et futuriste pas désagréable à regarder.

Un concentré de technologie

Côté performances, le Concept Recharge devrait offrir environ 500km d’autonomie dès 2022. Un chiffre qui devrait augmenter à la sortie de la seconde génération, prévue pour 2026… Volvo a même déjà prévu une troisième édition, avec pour objectif d’atteindre les 900 km d’autonomie. Mais Volvo a aussi prévu quelques fonctionnalités plutôt originales, dont la charge bidirectionnelle. En effet, les futurs véhicules électriques de Volvo devraient pouvoir se transformer en mini centrale électrique, avec la possibilité d’alimenter d’autres appareils.

Le Concept Recharge embarquera VolvoCars.OS, qui se comportera comme un “système parapluie” pour d’autres systèmes d’exploitation. De quoi contrôler un ensemble de capteurs Luminar, contrôlés par un logiciel propriétaire de Volvo. Toute cette connectique embarquée servira à faire fonctionner un système de conduite autonome, réparti en deux modes : Cruise et Ride. D’après Volvo, le premier sera une aide à la conduite supervisée. La seconde, qui sera lancée plus tard, permettra un pilotage automatique sans supervision.

Mais avant de lancer ce système très complexe, Volvo compte mettre toutes les chances de son côté. Il prévoit de construire un centre de traitement pour analyser toutes les données de conduite des utilisateurs – bien entendu avec leur consentement éclairé, s’empresse de préciser la marque. Ce sont ces données qui serviront ensuite de base pour améliorer la conduite autonome.

Même si l’on est pas particulièrement friand d’automobile, il est très intéressant d’observer l’évolution du marché de la voiture électrique. Tesla domine encore ce marché de la tête et des épaules. En avril dernier, Capital rapportait que la Model 3 était la voiture électrique la plus vendue en France. Mais ce marché pourrait bien changer à une vitesse folle si d’autres constructeurs, comme Volvo, se lancent corps et âme dans une transition totale vers l’électrique.